La strategia di Trump per Gaza: “Ultimatum ai terroristi”. Friedman: troppe incognite

Roma, 1 ottobre 2025 – “Netanyahu è un giocatore di poker: abbraccia il piano di Trump e attende le reazioni dei suoi alleati di estrema destra, ma non può permettersi che il governo crolli”. È questa una delle sintesi che si possono trarre dalle parole di Alan Friedman, giornalista e scrittore statunitense, in merito alla proposta di pace per Gaza.

Netanyahu e Trump alla Casa Bianca

Quanto è importante questo piano per il tycoon?

“È un ultimatum per Hamas, altrimenti Trump darà il semaforo verde a Israele per ‘finire il lavoro’. Ci sono molti punti interrogativi intorno alla proposta, come la figura di Tony Blair e la soluzione ‘Due popoli, due Stati’, ma non ci rimane che attendere la decisione di Hamas e quella del governo israeliano. Sono a favore della pace, ma sono anche scettico e preferisco restare attendista”.

In molti hanno già definito il piano americano come ‘colonialista’.

“Il piano originale di Trump era colonialista, dato che voleva forzare due milioni di persone a lasciare la Striscia e creare la Riviera del Medio Oriente. Ora abbiamo un piano molto ambizioso, difficile da portare avanti e che metterebbe Blair a capo di Gaza. Quest’ultimo non è un fatto secondario, dato che si tratta del ‘barboncino’ di George W. Bush che ha appoggiato la disastrosa guerra in Iraq. Blair (sarebbe al vertice del nuovo organismo internazionale di transizione chiamato a gestire i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza, ndr) si è offerto per ricoprire questo ruolo. È britannico, quindi proviene dal Paese che ha creato di fatto Israele, e ha lavorato con Jared Kushner, il genero di Trump che ha notevoli interessi economici nel Medio Oriente. Mi pare una pessima scelta”.

Secondo un sondaggio del New York Times, sta diminuendo il sostegno degli americani a Israele. La guerra in Palestina è un tema di rilievo per i Maga (Make America great again)?

“Non è un tema importante. Ai Maga interessano gli attacchi transessuali, celebrare Charlie Kirk come martire e, per esempio, quello che ha detto Trump, a Quantico, davanti a 800 generali e ammiragli, richiamando l’uso della forza anche nelle città americane, come Los Angeles e Chicago, per prepararsi alla guerra”.

Allo stesso tempo, sostiene di aver risolto sette conflitti e che meriterebbe il Nobel per la pace.

“Sta mentendo, non ha risolto sette conflitti e non riceverà mai il Premio Nobel, potrei scommetterci”.

Lo scrittore americano Alan Friedman

Che rapporto è quello tra il tycoon e Netanyahu?

“Simbiotico, nel senso che uno usa l’altro. Trump usa Netanyahu per sembrare importante e farsi grande, Netanyahu usa Trump per avere carta bianca in guerra”.

Hamas pare propensa ad accettare il piano. Se così fosse, sarebbe una vittoria di Trump oppure la pace conviene a entrambe le parti?

“La seconda. Netanyahu ha abbracciato il piano di pace, ma attenderà le reazioni dei suoi alleati, soprattutto della destra estrema. Non può permettersi che il suo governo cada, dato che a quel punto sarebbe processato e condannato per corruzione”.