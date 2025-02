“Piano di riarmo massiccio” per la Danimarca

Roma, 18 febbraio 2025 – Lunedì si è tenuta a Parigi la riunione informale tra leader europei, convocata dal Presidente francese Emmanuel Macron, per discutere dell’esclusione dell’Europa dai negoziati sulla pace in Ucraina. Una questione che rappresenta un’emergenza per i paesi europei e sulla quale i capi di Stato hanno quantomeno manifestato l’intenzione di intervenire, sebbene non si sia raggiunta una posizione comune sulle questioni più importanti legate al conflitto.

Se da un lato è mancata una strategia condivisa a livello europeo, alcuni governi hanno iniziato a valutare misure nazionali.

La premier danese Mette Frederiksen, al riguardo, è particolarmente preoccupata: “La Danimarca sta attraversando la situazione più pericolosa per la sua esistenza. E’ peggio che durante la Guerra Fredda”, ha dichiarato in Parlamento.

La premier danese Matte Frederiksen (Ansa)

Il governo danese è già pronto ad agire concretamente e domani illustrerà un ‘piano di riarmo massiccio’, presentato come una misura di prevenzione necessaria per tutelarsi ed evitare la guerra.

L’emittente danese Dr, sulla questione, ha riferito della possibile creazione di un fondo di 50 miliardi di corone (6,8 miliardi di euro) destinato a sostenere le spese di difesa supplementari nel 2025 e 2026.