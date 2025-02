Inferno a Philadelphia, aereo si schianta vicino a un centro commerciale. Sui social i video choc della palla di fuoco tra le case

Roma, 1 febbraio 2025 - Il rumore del motore sempre più vicino, su di giri, assordante, poi lo schianto con fiamme alte come un palazzo, sono tanti i video sul web di chi a Philadelphia, perché era in auto o nelle vicinanze del luogo, ha ripreso lo schianto dell'aereo ambulanza in cui hanno perso la vita 6 persone, tra cui una bambina paziente pediatrica che aveva ricevuto cure specialistiche negli Stati Uniti e stava tornando a Tijuana, in Messico. Con lei sono morte madre, un pilota, un copilota, un medico e un paramedico. Secondo alcuni media Usa le autorità stanno ancora verificando se ci sono state vittime a terra.

Philadelphia, un aereo si schianta sulle case

L'aereo, un bimotore Learjet 55, era partito dall'aeroporto di Philadelphia ed era diretto all'aeroporto nazionale di Springfield-Branson in Missouri. La sindaca della città, Cherelle Parker, ha confermato: "Diverse case e auto sono state colpite dallo schianto di un aereo a Philadelphia", ed ha invitato i cittadini "stare lontana dalla zona dell'incidente".

La FAA e l'NTSB hanno già fatto sapere che indagheranno anche su questo incidente, mentre a Washington sono ancora in corso le ricerche nel Potomac delle vittime dello schianto di due giorni fa tra un aereo di linea e un elicottero militare. Da i dati di volo si sa già che il piccolo jet è decollato alle 18:06, ora locale, ma è subito scomparso dai radar, circa 30 secondi dopo, mentre aveva raggiunto un'altitudine di quasi 500 metri. Ma qui cosa sia successo è ancora da accertare. Sempre sui social il governatore, Josh Shapiro, ha scritto. "Stiamo offrendo tutte le risorse possibili", mentre i video che scorrono su X e TikTok mostrano una grande esplosione e la densa colonna di fumo, pericolosamente vicino a un centro commerciale molto frequentato.