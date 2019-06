Roma, 13 giugno 2019 - Due petroliere presenti nel Golfo dell'Oman hanno lanciato richieste di soccorso perché in fiamme dopo una serie di esplosioni di cui ancora non si conosce la causa. Si tratta della nave norvegese Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall che aveva caricato petrolio nel porto di Fujairah negli Emirati, e della Kokuka Courageous, battente bandiera di Panama, che aveva caricato metanolo in Arabia Saudita ed era diretta a Singapore. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Irna, l'Iran ha prestato assistenza e trasferito i 44 membri dei due equipaggi nel porto di Jask, sulla costa sudorientale nella provincia iraniana di Hormozgan.

ATTACCHI CON SILURI - La compagnia di una delle due navi ha parlato di un "attacco con siluri" e anche il ministero del Commercio nipponico - dato che le due petroliere trasportavano carichi "collegati al Giappone" - ha dichiarato che si è trattato di un "attacco". "Almeno una sarebbe stata sicuramente colpita da un siluro", riporta il quotidiano britannico Telegraph, citando la compagnia petrolifera statale taiwanese.

TEMPISTICA SOSPETTA - Il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, ha definito "sospetto" quanto accaduto. In un tweet, il capo della diplomazia iraniana ha voluto sottolineare che "i riferiti attacchi a cargo legati al Giappone sono avvenuti mentre il premier di Tokyo, Shinzo Abe, sta incontrando il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei per colloqui approfonditi e amichevoli". "Dire che è sospetto non è abbastanza per descrivere ciò che è probabilmente successo questa mattina", ha concluso Zarif.

ASSISTENZA AI MARINAI - Intanto, la Quinta Flotta della Marina Usa ha fatto sapere di aver prestato assistenza alle due petroliere. L'Iran ha dichiarato di aver soccorso 44 membri dell'equipaggio a bordo delle navi. Le persone soccorse sono state trasferite al porto iraniano di Bandar-e-Jask.

MOGHERINI: EVITARE PROVOCAZIONI - Anche l'Unione europea è intervenuta sul caso, chiedendo con forza di "evitare le provocazioni". A dirlo è stato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini.

LA MAPPA: