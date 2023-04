Petra, morto turista italiano: precipitato da 30 metri nel sito archeologico. Cosa sappiamo

Roma, 22 aprile 2023 – Turista italiano morto a Petra (Giordania). La tragedia ieri. L’uomo è caduto da un’altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico della città giordana. Lo hanno riferito i media locali e l’incidente è stato confermato da fonti qualificate.

Che cosa sappiamo

Il turista - di 30 anni, originario di Torino, che si trovava da solo in viaggio nel Paese - è stato raggiunto dai soccorsi e portato in ospedale dove ne è stato riscontrato il decesso a causa delle ferite riportate. La polizia ha aperto un’indagine ed è stata disposta l’autopsia. La famiglia è stata informata ed è in contatto con l’ambasciata italiana ad Amman.

Il precedente

A febbraio 2020 Alessandro Ghisoni, 32 anni, ingegnere di Piacenza in visita nella città archeologica con la moglie e i cognati, era rimasto ucciso, colpito da un masso.

La grande paura nel 2018

Da tempo il sito archeologico è sotto attenzione a causa del fatto che, pur essendo in una zona desertica, è soggetto a inondazioni. Nell’autunno del 2018 le immagini delle acque che la travolsero rimbalzarono sui media internazionali. Migliaia di turisti riuscirono a mettersi in salvo anche grazie alla prontezza delle guide. Sono stati creati dei canali di scolo per proteggere Petra e per limitarne la pericolosità, ma i problemi rimangono.

Meraviglia dell’Unesco

Petra è uno dei siti archeologici più noti e visitati del mondo, ogni anno richiama un milione di turisti. Antica capitale dei Nabatei, è stata dichiarata dall’Unesco una delle sette meraviglie del mondo.

