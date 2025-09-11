Nuova bufera per Starmer: licenziato Mandelson, ambasciatore Gb in Usa legato a Jeffrey Epstein

Roma, 11 settembre 2025 - Nuova grana per il travagliato governo di Keir Starmer. Il premier britannico ha deciso di licenziare Peter Mandelson, ormai ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. Un scelta dettata dai rapporti tra il diplomatico e Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida nel 2019 in carcere a New York mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni.

Il provvedimento di Starmer segue la pubblicazione di un messaggio di sostegno che Mandelson inviò ad Epstein malgrado il finanziere rischiasse il carcere per reati sessuali. "Il mio migliore amico, un uomo intelligente e perspicace, paracadutato nella mia vita", lo definiva in una lettera contenuta nel libro degli auguri per il 50esimo compleanno di Jeffrey Epstein nel 2003 e pubblicato dai legislatori americani. L'esistenza della lettera di Mandelson era stata segnalata per la prima volta dal Wall Street Journal a luglio, quando il giornale aveva pubblicato i dettagli del presunto biglietto di auguri.

Nuova bufera per il governo britannico

A firmare la nota del Foreign Office in cui si liquida Mendelson la neoministra degli Esteri, Yvette Cooper, già inviata alla Camera dei Comuni per rispondere ora alle interrogazioni urgenti dei deputati e all'inevitabile raffica di critiche delle opposizioni.

Mendelson, 71 anni, vacillava da giorni. Per i giornali britannici la sua posizione era “insostenibile”. Starmer lo aveva scelto l'anno scorso come ambasciatore a Washington per garantire la tessitura di relazioni solide con Donald Trump, nell'ambito della tradizionale 'special relationship' con il grande alleato americano.

Ma le nuove accuse e rivelazioni rimbalzate dagli Usa sulle sue strette frequentazioni d'un tempo col defunto faccendiere-pedofilo hanno accelerato la decisione.

Il mea culpa e il licenziamento

Mandelson, già chiacchierata eminenza grigia del New Labour di Tony Blair e più volte ministro al centro di scandali, aveva provato a salvarsi rinnovando ieri il mea culpa per i rapporti col finanziere americano morto suicida in carcere, ed esprimendo "enorme rammarico" dopo le scuse fatte in passato.

E Starmer aveva ribadito la sua fiducia in lui meno di 24 ore fa in Parlamento, nel Question Time del mercoledì, di fronte alle richieste di dimissioni dell'opposizione Tory, oltre che agli imbarazzi crescenti fra i banchi dalla maggioranza laburista.

A peggiorare la situazione è però arrivato il flusso di nuove scoperte filtrate dall'America: come quella - evidenziata oggi dal filo-conservatore Daily Telegraph - da cui risulta che l'ormai ex ambasciatore avesse incoraggiato "Jeffrey" a "combattere" contro la giustizia ai tempi della sua prima condanna in Florida nel 2008 per sfruttamento sessuale di ragazze minorenni (segnata peraltro da un patteggiamento vergognosamente mite).

"Allora credevo nella sua innocenza", era tornato a difendersi lord Mandelson, ripetendo d'essere stato "ingannato" da colui al quale nel 2003 aveva inviato un biglietto d'auguri di compleanno grondante di sottintesi, definendo la loro una relazione da "migliori amici".

E questo senza contare le denunce sugli scambi di favori fra affari e lucrose consulenze, coltivati anche da ministro e dopo che lo screditato finanziere era già finito sotto processo in patria una prima volta.

La nota del ministero degli Esteri

"Alla luce delle ulteriori informazioni sulle email scritte da Peter Mandelson - si legge nell'odierna nota del Foreign Office - il primo ministro ha chiesto alla ministra degli Esteri di ritirarlo come ambasciatore con effetto immediato. Queste email mostrano una relazione più ampia e profonda fra Peter Mandelson e Jeffrey Epstein di quanto non sapessimo al tempo della sua nomina: in particolare riguardo al suggerimento" di Mandelson a Epstein di resistere alla giustizia americana nel 2008.

Il governo Starmer viene quindi travolto da un nuovo scandalo, a pochi giorni dalla conclusione del caso Angela Ryaner, con la vicepremier che aveva rassegnato le dimissioni dopo dopo aver ammesso di non aver pagato 40mila sterline di tasse per l’acquisto di una prima casa nel Sussex.