Pesta un uomo in strada a Tripoli. Video choc del generale Almasri

Un signore vestito di bianco che in strada a Tripoli, davanti a testimoni, afferra un uomo disarmato, lo getta in terra e lo prende a pugni continuando a infierire su di lui per diversi secondi. Poi le foto del sangue della vittima che impregna l’asfalto. Per il portale arabo di informazione Al Masdar l’aggressore, che secondo il sito avrebbe ucciso quell’uomo, è Osama Njeem Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e poi rimpatriato dal governo italiano otto mesi fa: un caso su cui da allora si è scatenata una bufera politica e giudiziaria.

Mentre in tanti in queste ore rilanciano il filmato sui social e su altri media della Libia, l’opposizione in Italia insorge attaccando la premier Giorgia Meloni. Aldilà delle accuse politiche, resta da verificare la veridicità e la data del filmato secondo cui, a dispetto del mandato di cattura dei giudici dell’Aia e dell’inchiesta a suo carico da parte della procura libica, Almasri continuerebbe a commettere gli stessi crimini per cui è già ricercato all’estero. La Rada, la milizia di Tripoli, ha dato una risposta dopo aver interpellato lo stesso comandante libico: il filmato, pur essendo autentico risale "al 2021 o al 2022", e la persona aggredita "non ha riportato lesioni gravi"