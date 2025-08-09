Perché il vertice fra Trump e Putin si terrà in Alaska. E come mai a Ferragosto

Roma, 9 agosto 2025 – Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 15 agosto in Alaska per trovare un accordo che porti alla risoluzione del conflitto in Ucraina. Ad annunciarlo, allo scadere dell’ultimatum al Cremlino, è stato lo stesso presidente Usa sul suo social Truth. E mentre circolano indiscrezioni su una base di accordo Usa-Russia che avvantaggerebbe Mosca, assicurandole il controllo dei territori occupati e dichiarati annessi in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – che non sarà al tavolo, così come non ci saranno delegati Ue – su X scrive: “L'Ucraina è pronta a vere decisioni che possano portare la pace. Qualsiasi decisione contro di noi, o senza di noi, è allo stesso tempo una decisione contro la pace. Non porterà a nulla. Sono decisioni nate morte, destinate a non funzionare. Tutti abbiamo bisogno di una pace reale e autentica, che le persone possano rispettare”. Parole che tradiscono il nervosismo di Kiev, tanto più dopo le parole del tycoon, secondo cui qualsiasi accordo includerà “qualche scambio di territori per il miglioramento di entrambi” i Paesi.

Vladimir Putin e Donald Trump

Intanto nel fine settimana sono previsti incontri di funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei nel Regno Unito per cercare di trovare una posizione comune prima del vertice ferragostano fra Putin e Trump. E se la scelta della data – il 15 agosto – sembra casuale, dal momento che non è una giornata festiva né negli Stati Uniti né in Russia, di certo non può dirsi lo stesso per il luogo che ospiterà l’atteso vertice. Bocciata l’ipotesi iniziale degli Emirati Arabi Uniti e la disponibilità di Roma ad ospitare l’incontro, Trump e Putin hanno optato per l’Alaska, un territorio acquistato dagli Usa più di un secolo e mezzo fa proprio dalla Russia. Mettendo piede in Alaska, Putin torna negli Stati Uniti per la prima volta dal 2015, ma gli basterà superare lo Stretto di Bering che divide i due Paesi. L’ultimo incontro tra il numero uno del Cremlino e un presidente statunitense si è tenuto a Ginevra nel 2021, con l’allora presidente Joe Biden.

A confermare le ragioni della scelta dell’Alaska è stato il consigliere di Putin Yuri Ushakov, rispondendo all’Agenzia Interfax: “Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, Paesi confinanti; e sembra del tutto logico che la nostra delegazione attraversi lo Stretto di Bering e che un incontro così importante e atteso si tenga in Alaska”. Ushakov ha anche aggiunto che “il Cremlino si aspetta che, dopo l’Alaska, il successivo incontro tra i presidenti russo e statunitense si svolga in territorio russo. L’invito corrispondente è già stato esteso”.

Quello del 15 agosto sarà solo il primo dei due incontri previsti fra Trump e Putin, il successivo sarà in Russia, ma nno c’è ancora una data. E probabilmente molto dipenderà dall’esito del vertice di Ferragosto.