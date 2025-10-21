Perché Nicolas Sarkozy è finito in carcere?

Parigi, 21 ottobre 2025 – Nicolas Sarkozy è entrato in carcere oggi, in esecuzione della sentenza di condanna a cinque anni per associazione a delinquere emessa lo scorso 25 settembre. È la prima volta che un ex presidente francese finisce in prigione. Ma come si è arrivati a tutto questo?

Il 70enne ex capo dell'Eliseo è finito a processo con altri dieci imputati, fra i quali i fedelissimi Claude Guéant e Brice Hortefeux. Sarebbero stati proprio loro due a cercare i fondi dal dittatore libico Muammar Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007, effettuando molti viaggi in Libia per incontrare emissari di Gheddafi e ottenere i finanziamenti.

I sostenitori dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy si riuniscono fuori dalla sua residenza prima della sua partenza per il carcere di La Sante

Il tribunale non ha trovato la prova che fondi libici (si parla di 50 milioni di euro versati da Tripoli) siano davvero pervenuti in Francia e per questo motivo Sarkozy è stato assolto dalle accuse di ricettazione, appropriazione indebita, corruzione e finanziamenti illegali. Tuttavia – sostengono i magistrati parigini – l’ex leader dei Républicains non poteva non essere al corrente di quelle trasferte: ci fu dunque una “associazione a delinquere” cui il futuro presidente partecipò. E poi entrambi i fedelissimi vennero nominati ministri (degli Interni e del Lavoro). Un premio per il loro impegno?

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy con la moglie Carla Bruni lascia la sua residenza per andare in carcere (Ansa)

Insomma Il risultato non è dimostrabile, il flusso di denaro non c'è stato, ma aver provato a mettere in moto il meccanismo basta per configurare il reato di associazione per delinquere: 6 anni a Guéant, che ha 80 anni ed è malato quindi non li sconterà, due a Hortefeux, con il braccialetto elettronico da subito, senza aspettare l'appello. E 5 a Sarkozy, senza condizionale.

Peraltro a dicembre dell’anno scorso l’ex presidente era stato condannato a 3 anni anche per il caso cosiddetto delle intercettazioni e ha indossato il braccialetto elettronico da gennaio a maggio.

Come aveva già fatto alla lettura della sentenza, Sarkozy ha riaffermato la sua "innocenza". "Continuerò a denunciare questo scandalo giudiziario, questo percorso di sofferenza che subisco da oltre 10 anni", ha detto entrando nel carcere La Santè di Parigi.