Perché Nicolas Sarkozy è finito in carcere?

Parigi, 21 ottobre 2025 – Nicolas Sarkozy è entrato in carcere oggi, in esecuzione della sentenza di condanna a cinque anni per associazione a delinquere emessa lo scorso 25 settembre. È la prima volta che un ex presidente francese finisce in prigione. Ma come si è arrivati a tutto questo?
Il 70enne ex capo dell'Eliseo è finito a processo con altri dieci imputati, fra i quali i fedelissimi Claude Guéant e Brice Hortefeux. Sarebbero stati proprio loro due a cercare i fondi dal dittatore libico Muammar Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007, effettuando molti viaggi in Libia per incontrare emissari di Gheddafi e ottenere i finanziamenti.
Il tribunale non ha trovato la prova che fondi libici (si parla di 50 milioni di euro versati da Tripoli) siano davvero pervenuti in Francia e per questo motivo Sarkozy è stato assolto dalle accuse di ricettazione, appropriazione indebita, corruzione e finanziamenti illegali. Tuttavia – sostengono i magistrati parigini – l’ex leader dei Républicains non poteva non essere al corrente di quelle trasferte: ci fu dunque una “associazione a delinquere” cui il futuro presidente partecipò. E poi entrambi i fedelissimi vennero nominati ministri (degli Interni e del Lavoro). Un premio per il loro impegno?
Insomma Il risultato non è dimostrabile, il flusso di denaro non c'è stato, ma aver provato a mettere in moto il meccanismo basta per configurare il reato di associazione per delinquere: 6 anni a Guéant, che ha 80 anni ed è malato quindi non li sconterà, due a Hortefeux, con il braccialetto elettronico da subito, senza aspettare l'appello. E 5 a Sarkozy, senza condizionale.
Peraltro a dicembre dell’anno scorso l’ex presidente era stato condannato a 3 anni anche per il caso cosiddetto delle intercettazioni e ha indossato il braccialetto elettronico da gennaio a maggio.
Come aveva già fatto alla lettura della sentenza, Sarkozy ha riaffermato la sua "innocenza". "Continuerò a denunciare questo scandalo giudiziario, questo percorso di sofferenza che subisco da oltre 10 anni", ha detto entrando nel carcere La Santè di Parigi.