Perché Marine Le Pen è stata condannata

Parigi, 31 marzo 2025 – Appropriazione indebita di fondi pubblici. E’ questa l’accusa per cui il tribunale di Parigi ha condannato Marine Le Pen, 56 anni, presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National. La pena è di 4 anni di carcere di cui 2 senza condizionale, con possibilità di braccialetto elettronico. La figlia del fondatore del partito, allora Front National, Jean Marie Le Pen, è stata condannata anche a 5 anni di ineleggibilità. Favorita al primo turno delle prossime elezioni presidenziali in Francia, perde così di fatto la possibilità di candidarsi all’Eliseo nel 2027 oltre che alle legislative. L'ineleggibilità infatti è soggetta ad esecuzione provvisoria (in attesa di eventuale appello). Scatta dunque da subito.

“Dodici assistenti stipendiati dall’Europarlamento. Ma lavoravano per il partito di Le Pen”

Con Le Pen sono stati giudicati colpevoli altri 8 eurodeputati di Rassemblement National, e 12 assistenti parlamentari. Al centro della vicenda giudiziaria ci sono proprio questi ultimi, per cui Le Pen e gli altri europarlamentari del suo partito avrebbero firmato “contratti fittizi” con il Parlamento Europeo. Stipendiati da Bruxelles, avrebbero di fatto lavorato esclusivamente per RN. "E' stato accertato che tutte queste persone in realtà lavoravano per il partito, che il loro parlamentare non aveva assegnato loro alcun incarico" e che "si spostavano da un parlamentare all'altro", ha spiegato la presidente del tribunale Bénédicte de Perthuis. “E’ evidente che all’interno del partito esisteva un sistema”, ha aggiunto la giudice, in cui la presidente avrebbe esercitato un ruolo centrale. La condanna più pesante infatti è stata emessa contro Le Pen.

L'importo delle appropriazioni indebite di cui è accusata singolarmente Marine Le Pen ammonta a 474.000 euro, che corrisponde alla cifra versata per quattro assistenti parlamentari. La frode compiuta da tutto il Rassemblement a scapito del Parlamento Ue, nel complesso, invece consta di 2,9 milioni di euro, stando alla ricostruzione dei magistrati francesi. E questo in più di 11 anni, e cioè, nell’arco di 3 legislature.

Perché i giudici hanno deciso per l’ineleggibilità? “Il tribunale ha preso in considerazione, oltre al rischio di recidiva, il grave disturbo dell'ordine pubblico, in questo caso il fatto che la persona condannata in primo grado sia candidata alle elezioni presidenziali", ha dichiarato la presidente Bénédicte de Perthuis, secondo quanto riporta Le Monde.