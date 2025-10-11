Perché Macron ha rinominato premier Lecornu: canto del cigno o astuzia politica?

Roma, 11 ottobre 2025 – Sabato scorso, Sébastien Lecornu regolava gli ultimi dettagli prima di presentare la nuova squadra di governo ai francesi. Il seguito è noto: levata di scudi generale, dimissioni di Lecornu con annessa caduta del governo più breve della storia francese, quarantotto ore di trattative per scongiurare nuove elezioni e una giornata di riunioni all’Eliseo per rinominare, in serata, lo stesso Lecornu. “Il presidente della Repubblica ha nominato primo ministro Sébastien Lecornu e l’ha incaricato di formare un governo”, recita il comunicato stampa dell’Eliseo, poco dopo le 22.

Una settimana dopo, l’ex ministro della Difesa francese si ritrova quindi con lo stesso arduo compito, ma in condizioni ancora peggiori: il partito dei Républicains, la formazione di destra guidata dall’ex ministro dell’Interno Bruno Retailleau, con cui le forze di centro governavano nel cosiddetto “zoccolo comune”, ha annunciato che non parteciperà al prossimo governo, promettendo solo un “sostegno testo per testo”. Anche il gruppo del blocco centrista Horizons, fondato dall’ex premier Édouard Philippe, ha lasciato planare l’incertezza sul proprio sostegno. Senza maggioranza, sotto la minaccia costante della sfiducia brandita dal Rassemblement national, prima forza politica all’Assemblea nazionale, dalla France insoumise di Mélenchon e dagli altri partiti di sinistra - che chiedono al premier la sospensione della riforma delle pensioni per evitare la censura - è difficile immaginare un esito diverso per il secondo governo Lecornu.

La solitudine del presidente

La decisione di Emmanuel Macron di rinominare Lecornu ha destato scalpore e incomprensione in Francia e all’estero. Venerdì, nel cortile dell’Eliseo dopo due ore di riunione, la leader dei Verdi Marine Tondelier ha parlato di un presidente sempre più isolato e arroccato sulle proprie posizioni: “più è solo, più si chiude nella sua idea iniziale”. Per quanto responsabili anch’essi del blocco istituzionale del Paese, i partiti rimproverano al presidente di ignorare le richieste di cambiamento dei cittadini e di controllare il governo, influenzando la scelta dei nomi dei ministri e ponendo troppi limiti e condizioni al premier. “Matignon deve smettere di essere un’appendice dell’Eliseo”, avrebbe detto Retailleau al presidente durante la riunione, rinviando al mittente le critiche d’irresponsabilità di fronte alla gravità della situazione. Consumata la frattura con il centrodestra, che ha comunque detto di non volere la caduta del futuro governo, il presidente conta sul sostegno dei socialisti, rifiutandosi però di prendere in considerazione le loro richieste. Dopo aver chiuso alla “tassa Zucman”, il capo dello Stato si è detto aperto a un rinvio di un anno della riforma delle pensioni, anziché una sospensione e un’eventuale abrogazione voluta invece dai socialisti.

La normalità della crisi

Se il tasso di popolarità del presidente è ormai ai minimi storici e i margini di manovra sono sempre più ridotti, Emmanuel Macron continua imperterrito a dirigere il Paese come al suo primo giorno di mandato, nel 2017. Questo perché, come sottolineano molti analisti politici francesi, Macron è abituato a cavalcare le crisi. Dai gilet gialli alla pandemia, dall’invasione russa dell’Ucraina fino a oggi, il presidente sfrutta il clima di incertezza e tensione per costringere le varie forze politiche collaborare. La differenza rispetto al passato però, è che la crisi politica che attraversa la Francia è considerata opera sua da quasi tutta la classe dirigente francese, dopo la famigerata decisione di sciogliere il parlamento a giugno 2024: “la lucidità e l’umiltà impongono di riconoscere che questa decisione ha creato più instabilità che serenità. Me ne assumo pienamente la responsabilità”, aveva finito per ammettere il presidente nel tradizionale discorso di fine anno.

Il risultato ottenuto dopo questa settimana folle, in un Paese considerato ancora fino a pochi anni fa il più stabile d’Europa, potrebbe in fin dei conti giovare al capo dello Stato: senza Bruno Retailleau al governo, Macron toglie influenza e visibilità a uno dei candidati in ascesa alle prossime elezioni presidenziali. Inoltre, la decisione di Sébastien Lecornu di nominare solo profili senza mire sull’Eliseo, renderà il futuro esecutivo simile a un “governo tecnico”, con delle personalità provenienti da sensibilità politiche diverse. Un ulteriore modo per garantirsi il sostegno del centrodestra e del centrosinistra, senza il rischio di sconvolgere la politica del governo.

Al di là delle analisi di fondo, la scelta di rinominare Sébastien Lecornu a Matignon, è stata dettata soprattutto dall’urgenza di dotare la Francia di una legge di bilancio entro la fine dell’anno, per non ripetere l’errore del passato, con il rischio far esplodere i tassi d’interesse sul debito e paralizzare i servizi pubblici, in una situazione di "shutdown" come quella che attraversano ora gli Stati Uniti. Il premier potrà presentare infatti anche senza una squadra di governo la propria bozza già pronta della manovra finanziaria questo lunedì, in modo che possa passare al vaglio del Parlamento entro il 31 dicembre 2025. La Francia avrà quindi una legge di bilancio, ma forse né un premier, né un presidente.