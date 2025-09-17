Perché Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Global Sumud Flotilla: cosa sappiamo

Roma, 17 settembre 2025 – Frizioni all’interno del gruppo di attivisti in viaggio con la Global Sumud Flotilla verso Gaza. Greta Thunberg, la figura più rappresentativa del movimento, ha lasciato il direttivo e si è trasferita su un’altra imbarcazione. La notizia in Italia è arrivata dall’inviato del Manifesto a bordo, Lorenzo D’Agostino.

"Nel pomeriggio di domenica - scrive il cronista - i partecipanti osservano Greta Thunberg trascinare la sua valigia lungo la banchina, lasciare la Family, la nave che ospita il comitato organizzatore, e trasferirsi sulla Alma. Sul sito ufficiale della missione il suo nome è scomparso dalla lista dei membri del direttivo”.

L'attivista svedese Greta Thunberg con la Global Sumud Flotilla a Tunisi (Epa via Ansa)

Secondo quanto riporta il Manifesto la giovane svedese sarebbe in disaccordo con la linea di comunicazione adottata dai colleghi della Family, “troppo incentrata sulle vicende interne alla flotta e non abbastanza sul genocidio di Gaza”.

"Tutti abbiamo un ruolo – si è limitata a commentare Greta con il Manifesto –. il mio non sarà nel comitato direttivo, ma come organizzatrice e partecipante".

No comment da parte degli altri membri del comitato organizzatore. Nella serata di ieri però c’è stata una defezione che evidenza un clima di malumore nella flotta: il giornalista e influencer Yusuf Omar ha fatto sapere via Instagram di aver abbandonato la navigazione per ragioni di “strategia comunicativa”. Thunberg e Omar non sarebbero gli unici a dissentire. Altri partecipanti hanno lamentato un eccesso di “sensazionalismo” e l’uso di volti noti che avrebbe minato lo spirito di basso profilo della spedizione. L’ultima condotta a destare insofferenza sarebbe stata la “coperture allarmista” dell’attacco con i droni. “E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, spiega ancora D’Agostino.

C’è però chi a bordo smentisce la ricostruzione del Manifesto. Secondo Tony La Piccirella, che viaggia su ‘Family’, la barca lasciata da Greta, Thunberg non ha “abbandonato la missione perché non si parlava abbastanza di Palestina. Ma non ha abbandonato neanche per motivi di sicurezza. Il punto è che Greta non si è espressa sulle motivazioni della sua decisione e, quindi, penso che non abbia interesse a dare spazio a queste voci”. La Piccirella spiega che sono stati mesi "molto complessi, dove il carico emotivo e decisionale è molto pesante ed è normale che ci siano persone che hanno deciso di andarsene e altre di aggiungersi". Dall’articolo del Manifesto “sono state estrapolate delle frasi per destabilizzare l'opinione pubblica sulla missione della Flotilla”.

Nei giorni scorsi il gruppo principale della Flottilla ha lasciato Tunisi per l’ultima tappa del viaggio. A questa flotta di una ventina di barche si uniranno le altre 18 provenienti da Augusta e le 6 salpate dalla Grecia.