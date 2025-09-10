Perché i droni russi sono entrati in Polonia. Il generale Tricarico: “Non è stato un errore”

Roma, 10 settembre 2025 - Il punto non è quanti droni sono entrati in Polonia, ma perché Putin ha fatto questa mossa, visto che è improbabile che 19 UAV sbaglino rotta tutti assieme. "Ha saggiato la risposta della Difesa Aerea" della Nato, è l'ipotesi più probabile per il generale Leonardo Tricarico ex Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed attuale presidente della Fondazione Icsa, raggiunto dall'agenzia Adnkronos.

Discutere su quanti droni effettivi siano entrati nello spazio aereo polacco, si dice 19 e tre abbattuti, è inutile perché le autorità sanno perfettamente cosa è successo: "Non dovrebbero esserci problemi a ricostruire la dinamica dello sconfinamento del/dei droni russi in territorio polacco. Nell'area, come in tutto il confine est della Nato, gli occhi sono da tempo molto attenti, e, per inciso, in questa attività di sorveglianza attenta l'apporto italiano è di prima grandezza e di grande pregio operativo. Anche le penetrazioni dello spazio a bassa quota non passano inosservate grazie all'integrazione praticamente continua dei sensori radar terrestri e di altro tipo con vettori radar in volo. La Polonia e la Nato quindi dovrebbero sapere esattamente cosa è accaduto ed in quali termini", ha spiegato Tricarico.

La polizia polacca recupera i resti di un drone russo

Ma l'ex generale si pone un altro quesito, lo stesso che dovrebbero porsi le difese europee: "Semmai più complicato risalire al perché, alle motivazioni alla base dello sconfinamento. L'ipotesi della involontarietà è piuttosto ardua trattandosi di un drone, un mezzo lento, pilotato da remoto ed in genere, in assenza di disturbi elettromagnetici, in costante consapevolezza della propria posizione".

Insomma non era di certo un assalto alla Polonia, ma forse qualcos'altro: "Di conseguenza non è infondato ritenere che l'atto sia stato deliberato. Il perché di un simile comportamento è il quesito dirimente. Chi fa sorveglianza aerea in aree o periodi di tensione sa che spesso lo sconfinamento è funzionale a saggiare la risposta della Difesa Aerea in termini di avvistamento e reazione. Se fosse questo il caso, la Russia dovrebbe aver avuto conferma della reattività del sistema anche per penetrazioni a bassa quota. L'auspicio è che l'episodio non travalichi i limiti di un contenuto incidente piuttosto ordinario e che non si voglia conferire al comportamento russo intenzioni di altro e più grave tipo".

Dai primi resti, mostrati dai media ucraini, la valutazione di Tricarico potrebbe trovare conferme, infatti i droni mandati a 'sondare' le difese Nato sarebbero stati i 'Gerbera', una versione cinese più economica e semplificata dello Shahed-136 iraniano. Il drone sotto accusa viene utilizzato per missioni kamikaze, ricognizione e per trasmettere segnali per estendere il raggio operativo di altri droni, quindi anche rilevare dati durante la missione, come la risposta avversaria.

I Gerbera hanno fatto la loro apparizione per la prima volta tra le fila russe nel luglio del 2024. E subito sono stati usati come "specchietto per le allodole" per distrarre le difese ucraine anche grazie alla somiglianza con i più letali Shahed-136. Dalle indagini fatte dagli 007 di Kiev si è scoperto che il Gerbera è stato sviluppato dalla società cinese Skywalker Technology. Una delle caratteristiche di tali droni è la possibilità di agire come sciame, perché possono coordinarsi con altri droni, aumentando la loro efficacia in condizioni di combattimento.

E non è la prima volta che finiscono in territorio di un Paese Nato: lo scorso 10 luglio uno di questi Uav è entrato in Lituania tramite lo spazio aereo dalla Bielorussia, schiantatosi vicino al posto di blocco di frontiera di Sumskas, a circa un chilometro dal confine tra Bielorussia e Lituania. Nonostante le proteste del primo ministro lituano Gintautas Paluckas e il presidente del parlamento Saulius Skvernelis, è successo di nuovo due settimane dopo.

In Polonia contro i Gerbera sono intervenuti i caccia F-16 polacchi, in collaborazione con la Nato. A decollare sono stati gli F-16 polacchi e gli F-35 olandesi, un Awacs italiano, mentre i Tanker Transport militari e i Patriot tedeschi hanno cooperato per l'abbattimento. Un aereo polacco Saab 340 AEW&C (Airborne Early Warning and Control) è rimasto in volo per nove ore. Il premier polacco, Donald Tusk ha confermato che "due F-35, due F-16 ed elicotteri Mi-24, Mi-17 e Black Hawk sono stati inviati nell'area". Gli F-35 appartenevano alla Royal Netherlands Air and Space Force, mentre gli F-16 all'Aeronautica Militare polacca.