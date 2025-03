Pentagono, Hegseth minaccia il Messico di azioni militari oltre confine se non reprime narcos e corruzione

Roma, 1 marzo 2025 - Se il Messico non ubbidirà alle richieste del presidente Donald Trump gli Stati uniti potrebbero adottare misure militari unilaterali oltre confine. Il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha "scioccato e fatto infuriare" i funzionari messicani durante una telefonata in cui minacciava azioni militari se il Messico non avesse preso provvedimenti contro la presunta collusione tra il governo e i cartelli della droga.

Pete Hegseth

Il Wall Street Journal, che ne dà notizia, ha scritto che questa conversazione telefonica, la prima tra il segretario alla Difesa statunitense e gli alti funzionari militari messicani, sarebbe avvenuta il 31 gennaio e avrebbe causato tensioni tra i due Paesi.

Trump ha chiesto al Messico, fin dall'insediamento, di rafforzare i suoi protocolli in merito ai cartelli della d roga, all'immigrazione illegale e alla produzione di fentanyl, e questo sarebbe uno dei motivi per cui avrebbe deciso di imporre tariffe del 25% ai due Pesi confinanti, Messico e Canada, a partire da martedì.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha ricordato che "si sono ancora tre giorni", ma intanto in settimana sono stati estradati 29 membri del cartello della droga negli Stati Uniti per placare il tycoon. Però la Sheinbaum ha ammesso, definendola aberrante, la corruzione nel sistema giudiziario del Paese, lo ha fatto rispondendo proprio a una domanda sul trasferimento negli Stati Uniti dei 29 detenuti accusati di traffico di droga.