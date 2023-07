Alluvione in Pennsylvania: 5 morti, si cercano due bambini. Ritardi e cancellazioni di voli a New York

Roma, 17 luglio 2023 – A lluvione in Pennsylvania. Al momento i morti risultano 5, 2 bambini risultano dispersi.

La testimonianza dei soccorritori

Il capo dei vigili del fuoco di Upper Makefield, nella periferia a nord di Filadelfia, ha affermato che 11 veicoli sono rimasti intrappolati nell'allagamento della Washington Crossing Road, una località che attira migliaia di turisti tutto l'anno per visitare il luogo in cui George Washington attraversò il fiume Delaware per combattere una battaglia cruciale della rivoluzione nel 1776.

Cancellazioni e ritardi di voli a New York

Per tutta la giornata forti piogge hanno colpito anche il Connecticut, New York, Massachusetts, Maine e stati limitrofi. “Siamo in condizioni meteorologiche molto, molto instabili”, ha avvertito la governatrice di New York, Kathy Hochul, mettendo in guardia sul rischio di inondazioni improvvise. I temporali hanno causato cancellazioni e ritardi all'aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey e all'aeroporto JfK di New York.

"Vogliamo riportare a casa i due bambini”

Drammatico il racconto dei soccorritori. Che ieri scrivevano in un post su Facebook di un papà che “miracolosamente, è riuscito a mettere in salvo se stesso e il figlio di 4 anni, ma la madre e la nonna che stavano cercando di portare al sicuro altri 2 figli, di 9 mesi e 2 anni, sono state spazzate via dalla furia delle acque. Incredibilmente, la nonna è sopravvissuta ed è stata curata in un ospedale locale. Tuttavia, l’adorabile mamma di questi due bellissimi bambini era una delle persone che abbiamo trovato decedute (...) . Quindi, sono i due figli che vogliamo portare a casa”.