Paura a 35.000 piedi: Boeing 777 United Airlines perde quota e lancia allarme internazionale sull’Atlantico

L’episodio risale al 22 giugno, ma lo si è saputo solo ora. Un Boeing 777-200ER della United Airlines, operante il volo UA507 da San Francisco a Roma, ha vissuto un episodio drammatico che ha trasformato un normale viaggio transatlantico in un incubo per i 275 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio a bordo. Dopo circa otto ore di volo, mentre sorvolava l’Oceano Atlantico, l’aereo ha improvvisamente iniziato a perdere quota, inviando il codice squawk 7700 – il segnale internazionale di emergenza – e deviando verso l’aeroporto internazionale di Keflavík, in Islanda, per un atterraggio d’emergenza. Nessun ferito è stato riportato, ma l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli a lungo raggio e sulla manutenzione delle flotte più datate. Ecco cosa è accaduto, passo dopo passo, in questa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso passeggeri, equipaggio e autorità aeronautiche.

Un volo partito senza intoppi

Il volo UA507 è decollato dall’aeroporto internazionale di San Francisco alle prime ore del 22 giugno, diretto a Roma Fiumicino. A bordo, 275 passeggeri, tra turisti, professionisti e famiglie, si preparavano per un viaggio di circa 12 ore attraverso l’Atlantico. L’aereo, un Boeing 777-200ER immatricolato nel 1999, era uno dei velivoli più longevi della flotta United Airlines, con 26 anni di servizio alle spalle. Nonostante l’età, il velivolo era stato sottoposto a regolari controlli di manutenzione, come previsto dagli standard dell’aviazione civile.

Le prime ore di volo erano trascorse senza problemi. L’aereo aveva raggiunto la quota di crociera, stabilizzandosi a circa 35.000 piedi (10.700 metri), e l’equipaggio aveva iniziato il servizio di bordo. I passeggeri, molti dei quali stavano dormendo o guardando film sugli schermi personali, non avevano motivo di sospettare che qualcosa potesse andare storto. Tuttavia, a circa metà del percorso, mentre l’aereo sorvolava l’Atlantico settentrionale, lontano da qualsiasi aeroporto sulla terraferma, si è verificato un problema che ha cambiato drasticamente la situazione.

L’allarme: perdita di quota e squawk 7700

Intorno alle 6:00 UTC (le 8:00 ora locale islandese), l’equipaggio ha rilevato un’anomalia tecnica che ha causato una discesa imprevista dell’aereo. Secondo le ricostruzioni, il Boeing 777 ha iniziato a perdere quota rapidamente, facendo quasi una piacchiata e scendendo a circa 21.000 piedi (6.400 metri) in pochi minuti. Questa discesa, non pianificata e fuori dai parametri di sicurezza, ha immediatamente attivato le procedure di emergenza a bordo.

Il pilota, seguendo il protocollo, ha inviato il codice squawk 7700 attraverso il transponder dell’aereo. Questo segnale, riconosciuto a livello internazionale, indica una situazione critica che richiede assistenza immediata da parte dei controllori del traffico aereo. Il codice 7700 è utilizzato in casi di emergenza grave, come problemi meccanici, incendi a bordo o emergenze mediche, e garantisce all’aereo priorità assoluta per l’atterraggio.

I controllori di volo dell’area atlantica, in contatto con il velivolo, hanno rapidamente identificato l’aeroporto internazionale di Keflavík, in Islanda, come la destinazione più vicina e adeguata per un atterraggio d’emergenza. Keflavík, situato sulla costa sud-occidentale dell’isola, è un punto di riferimento strategico per i voli transatlantici, grazie alle sue piste lunghe e alle infrastrutture in grado di gestire aerei di grandi dimensioni come il Boeing 777. L’aereo ha quindi deviato dalla rotta originale, dirigendosi verso l’Islanda con la massima urgenza.

Tensione a bordo

A bordo, i passeggeri hanno vissuto momenti di grande paura. La discesa improvvisa dell’aereo, accompagnata probabilmente da turbolenze e dall’attivazione delle luci di emergenza, ha generato panico tra i viaggiatori. Alcuni hanno riferito di aver sentito annunci dell’equipaggio che invitavano a mantenere la calma e a seguire le istruzioni. Le maschere d’ossigeno non sarebbero state rilasciate, suggerendo che il problema non era legato alla pressurizzazione della cabina, ma piuttosto a un guasto meccanico che aveva compromesso il controllo dell’altitudine.

L’equipaggio di cabina, addestrato per gestire situazioni di emergenza, ha lavorato per tranquillizzare i passeggeri, mentre i piloti si concentravano sulla gestione del velivolo e sulla comunicazione con i controllori di volo. Nonostante la tensione, non ci sono stati episodi di caos a bordo, e la professionalità dell’equipaggio ha contribuito a evitare un’escalation della situazione.

L’atterraggio a Keflavík

Alle 8:00 ora locale, il Boeing 777 ha toccato terra sulla pista 01 dell’aeroporto di Keflavík, completando un atterraggio d’emergenza senza incidenti. L’aereo è stato immediatamente guidato verso una piazzola remota, dove i servizi di emergenza – inclusi vigili del fuoco e personale medico – erano già in attesa. Fortunatamente, non è stato necessario evacuare l’aereo tramite gli scivoli di emergenza, e i passeggeri sono stati fatti scendere in modo ordinato.

Nessun ferito è stato riportato, ma molti passeggeri erano visibilmente scossi dall’esperienza. United Airlines ha prontamente organizzato assistenza per i viaggiatori, fornendo alloggi, pasti e trasferimenti per coloro che dovevano proseguire verso Roma o altre destinazioni. Il volo UA507, tuttavia, è stato ufficialmente cancellato, e l’aereo è rimasto a Keflavík per essere sottoposto a ispezioni tecniche approfondite.

Le cause dell’incidente: un mistero ancora da chiarire

Al momento, le autorità aeronautiche e United Airlines non hanno reso pubblica la causa esatta del problema tecnico che ha costretto il volo UA507 a deviare verso l’Islanda. Le prime ipotesi puntano a un malfunzionamento dei sistemi di controllo del volo o dei motori, che potrebbe aver causato la perdita di quota. Tuttavia, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, e le indagini sono in corso.

L’età del velivolo – 26 anni – ha inevitabilmente sollevato interrogativi sulla manutenzione delle flotte più vecchie. Sebbene i Boeing 777 siano noti per la loro affidabilità e vengano sottoposti a rigorosi controlli, un aereo di questa età richiede interventi di manutenzione più frequenti e complessi. Gli investigatori stanno esaminando la storia manutenzione del velivolo, i registri di volo e i dati della scatola nera per determinare cosa abbia provocato l’anomalia.

Un altro aspetto sotto indagine è la gestione dell’emergenza da parte dell’equipaggio. Le procedure seguite dai piloti e dal personale di cabina sembrano essere state impeccabili, ma le autorità valuteranno se ci siano stati ritardi o errori nella risposta iniziale al problema. Inoltre, verrà analizzata la comunicazione tra l’equipaggio e i controllori di volo per verificare che tutte le fasi dell’emergenza siano state gestite secondo i protocolli.

L’importanza di Keflavík e la sicurezza dei voli transatlantici

L’atterraggio a Keflavík ha messo in evidenza l’importanza strategica di questo aeroporto per i voli transatlantici. Situato a circa 50 chilometri da Reykjavík, Keflavík è dotato di piste lunghe 3.000 metri e di infrastrutture moderne, che lo rendono ideale per gestire emergenze di questo tipo. La sua posizione geografica, a metà strada tra il Nord America e l’Europa, lo rende una destinazione chiave per i voli che attraversano l’Atlantico.

L’incidente ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza dei voli a lungo raggio, specialmente su rotte che attraversano vasti tratti di oceano, lontani da aeroporti alternativi. Gli aerei moderni, come il Boeing 777, sono progettati per operare in sicurezza anche in caso di guasti significativi, ma episodi come questo ricordano quanto sia cruciale la preparazione dell’equipaggio e l’efficacia delle infrastrutture di supporto.

Le reazioni e il futuro

United Airlines ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, sottolineando che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la priorità assoluta e ringraziando il personale per la gestione professionale dell’emergenza. La compagnia ha assicurato piena collaborazione con le autorità per chiarire le cause dell’incidente e ha promesso di tenere informati i passeggeri coinvolti.

Nel frattempo, i passeggeri del volo UA507 sono stati messi su altri voli per raggiungere Roma o altre destinazioni. Molti di loro hanno condiviso sui social media le loro esperienze, esprimendo sollievo per l’esito positivo ma anche preoccupazione per la sicurezza dei voli a lungo raggio. Alcuni hanno elogiato l’equipaggio per il sangue freddo dimostrato, mentre altri hanno chiesto maggiore trasparenza sulle cause dell’incidente.

L’episodio del volo UA507 è destinato a lasciare un segno nel settore dell’aviazione. Le indagini in corso chiariranno se si è trattato di un caso isolato o se ci sono lezioni più ampie da trarre sulla manutenzione degli aerei più vecchi e sulla gestione delle emergenze. Per ora, il sollievo per l’assenza di vittime prevale, ma la paura vissuta sull’Atlantico resterà a lungo nella memoria di chi era a bordo.