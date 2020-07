Mosca, 18 luglio 2020 - L'ex campionessa mondiale juniores di pattinaggio Ekaterina Alexandrovskaya è morta suicida questa notte. La Alexandrovskaya si è tolta la vita lanciandosi dal sesto piano di un appartamento a Mosca dove viveva con i genitori, causa lockdown dovuto al Coronavirus. Prima del gesto estremo, l'ex campionessa ha lasciato un biglietto con scritto una sola parola: amore. "La causa preliminare della morte è il suicidio", ha riferito una fonte di polizia all'agenzia Tass. Anche se un altro quotidiano russo, Izvestija, ha sottolineato che le circostanze della sua morte non sono state chiarite.

Alexandrovskaya, nata il primo gennaio del 2000, nel 2016 aveva ottenuto la cittadinanza australiana per rincorrere il sogno di partecipare alle Olimpiadi di PyeongChang del 2018, concluse poi al diciottesimo posto. Assieme al suo partner, Harley Windsor, Ekaterina aveva vinto l'oro iridato juniores nelle coppie nel 2017. Alexandrovskaya aveva deciso di ritirarsi lo scorso febbraio causa una serie di infortuni.

La scomparsa di Katia ha sconvolto tutto l'ambiente. Ian Chesterman, capo missione della squadra australiana a Pyeongchang, l'ha ricordata come "una persona vivace e di talento e un atleta incredibile, calma e umile nei modi ma incredibilmente determinata a dare il meglio di sé". Eppure la vita da pattinatrice è logorante e può finire in un attimo: "Dopo le Olimpiadi per lei non è stato facile e questo è un altro promemoria di quanto sia fragile la vita", ha spiegato il suo mentore, ricordando gli infortuni che l'hanno costretta ad un ritiro prematuro. E che potrebbero essere stati determinanti per il suicidio. Tanto più che la ragazza avrebbe già tentato di uccidersi altre volte. Per il mondo dello sport australiano sarà un luglio difficile da dimenticare. Non è la prima volta che un pattinatore si toglie la vita. L'ultimo episodio risale al gennaio 2019 quando il pattinatore americano John Coughlin, accusato di molestie e abusi sessuali commessi in passato, si suicidò.