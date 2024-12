Partecipò ad almeno 3.322 omicidi in un campo di concentramento. Ha 100 anni, ma ora rischia il processo

Le autorità tedesche stanno facendo pressione affinché un uomo di 100 anni, ex guardia di un campo di concentramento nazista venga processato quasi 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Questo dopo che la corte regionale superiore di Francoforte ha dichiarato di aver ribaltato una decisione di una corte inferiore in base alla quale il sospettato era stato fino ad ora ritenuto non idoneo a sostenere un processo. Gregor Formanek era stato accusato l’anno scorso di favoreggiamento in 3.322 omicidi mentre lavorava nel campo di concentramento di Sachsenhausen a Berlino tra luglio 1943 e febbraio 1945. Tuttavia, un esperto aveva stabilito che Formanek non era idoneo a sostenere un processo. Ora però la corte di Francoforte ha stabilito che la decisione dell’esperto non fosse basata su "fatti sufficienti".