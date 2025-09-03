Quattro parlamentari del centrosinistra sulla Global Sumud Flotilla: ecco chi sono

Roma, 3 settembre 2025 – Partecipare è una “questione di umanità”. Tra coloro che hanno scelto di unirsi alla Global Sumud Flotilla che salperà domenica dalla Sicilia verso Gaza ci saranno anche quattro parlamentari ed eurodeputati italiani: Arturo Scotto (Pd), l’eurodeputata Benedetta Scuderi (Avs), l’europarlamentare Annalisa Corrado (Pd), e il senatore Marco Croatti (M5s). Un’iniziativa che, inevitabilmente, ha acceso i riflettori su quello che politici e attivisti definiscono “grande assente”, il Governo italiano e che a loro avviso “deve battere un colpo, prestando protezione diplomatica ai propri cittadini”. Un appello o, per l’appunto, “una questione di umanità” come è stato più volte ribadito nell’incontro di ieri in Senato. E al cui termine, la segretaria dem Elly Schlein ha scritto alla premier Meloni chiedendo “quanto il governo italiano intenda fare per garantire la sicurezza per l’equipaggio, in caso di necessità”.

Nelle stesse ore, il deputato Scotto ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ottenere “protezione internazionale, istituzionale e democratica, poiché quella che proveranno a fornire i pochi parlamentari ed europarlamentari a bordo non sarà sufficiente se mancherà la pressione dei Paesi occidentali”. Mentre il direttivo dei pentastellati alla Camera ha presentato un’interrogazione. “Il Governo ha il preciso dovere di tutelare i nostri connazionali e sarà inevitabilmente co-responsabile di qualsiasi atto illegale verrà loro perpetrato” ha dichiarato in una nota. “Il M5s non si è girato dall’altra parte e destinerà un milione dai tagli dei nostri stipendi alla missione” ha affermato Giuseppe Conte.

Intanto, oltre alle iniziali intimidazioni da parte del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, nuove ‘ombre’ sembrano incombere sulla buona riuscita della missione a Gaza. “Sulle barche spagnole già in mare nella notte sono arrivati dei droni, ogni barca aveva il suo. Non so da dove vengano”, ha spiegato la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. “Noi ci aspettiamo tutto – ha detto –. Droni, intercettazioni, di essere abbordati e rapiti. È in corso un training obbligatorio di tecniche nonviolente per coloro che saliranno a bordo con noi: se saremo aggrediti non muoveremo un dito. Il Governo è ancora in tempo per dire qualcosa di umano egarantire la protezione ai cittadini. Il ministro Tajani può venire a valutare se siamo terroristi”. Sulle barche che partiranno da Catania ha annunciato la sua presenza anche il presidente delle comunità islamiche italiane, Yassine Lafram “a nome di tutti i musulmani e dei cittadini che vorrebbero agire. Le parole del cardinale Pizzaballa ci hanno confortato nella condivisione della scelta. La decisione delle comunità cristiane cattolica e ortodossa di non abbandonare Gaza è un atto di coraggio e speranza”.

Nel frattempo, tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e uno è atterrato nella base militare americana di Sigonella. Si tratta di un KC-130H, è decollato martedì dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15.10 ed è atterrato a Sigonella alle 18.40, per poi ripartire. “È inaccettabile che le basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro“ ha denunciato Angelo Bonelli, leader di Avs. “Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla oppure sono venuti a caricare materiale bellico?”. Il ministero della Difesa ha precisato che “l’aereo era impegnato in un’attività addestrativa e di supporto logistico”, che l’atterraggio era stato preventivamente autorizzato, che a bordo c’era solo personale tecnico e che “non è stato imbarcato alcun materiale o equipaggiamento”.