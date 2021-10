Londra, 16 ottobre 2021 - Ormai ci sono ben pochi dubbi: l'agguato mortale al deputato inglese Tory David Amess è di matrice terroristica: terrorismo islamico per la precisione. Gli inquirenti britannici hanno imboccato questa pista: l'inchiesta per la morte del 69enne deputato, assassinato con ferocia a coltellate venerdì 15 ottobre mentre partecipava ad una riunione con i suoi elettori in una chiesa metodista, è stata aperta per terrorismo. Gli investigatori hanno indicato "potenziali motivazioni legate all'estremismo islamico". Fermato un 25enne britannico di origini somale che secondo fonti del Guardian, sarebbe stato in precedenza segnalato come un individuo a rischio radicalizzazione nel programma Prevent, che monitora le persone in grado di

commettere reati gravi di terrorismo. Uno scenario che già troppe volte abbiamo dovuto registrare in questi anni dopo attentati in diversi Paesi d'Europa.

La polizia inglese ritiene che il somalo abbia agito da solo e ha fatto sapere che non sta cercando complici; due abitazioni sono state perquisite a Londra.

Adesso il dibattito a Londra verte anche su un altro aspetto: la sicurezza dei parlamentari. A questo proposito, il ministro dell'Interno, Prati Patel, ha ordinato di "rivedere la sicurezza dei parlamentari", che hanno denunciato un aumento del linguaggio aggressivo e degli attacchi negli ultimi tempi. Una condizione che lo stesso Amess aveva sottolineato nel libro pubblicato l'anno scorso: "Questi crescenti attacchi hanno rovinato la grande tradizione britannica del popolo che incontra apertamente i propri politici eletti".

Il premier Boris Johnson ha reso omaggio al deputato 69enne, da 37 anni sui banchi di Westminster, ricordandolo come "la persona più premurosa e gentile in politica" che per decenni si è spesa approvando "leggi per aiutare i più vulnerabili". "Niente fermerà la democrazia, niente ci impedirà di compiere i nostri doveri", ha assicurato lo speaker della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, riconoscendo che verranno prese "ulteriori misure se sarà necessario".

