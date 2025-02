Parigi, vertice 7 paesi europei per la pace in Ucraina. Londra e Svezia pronte a invio truppe peacekeeping

Roma, 17 febbraio 2025 – L’Europa cerca una linea unitaria per non restare esclusa dal cessate il fuoco sull’Ucraina a cui lavora l’amministrazione Trump. Diversi capi di governo europei si incontrano oggi a Parigi, in un summit voluto dal presidente Emmanuel Macron, per fronteggiare "l'accelerazione" Usa sul dossier Ucraina e definire una risposta comune per rafforzare la sicurezza del Vecchio Continente. L'incontro avviene pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al suo omologo russo Vladimir Putin e ha deciso di negoziare direttamente sull'Ucraina in un prossimo vertice in Arabia Saudita. Trump ieri ha affermato che un incontro con Putin potrebbe aver luogo "molto presto". Uno sviluppo che arriva all'indomani della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, dove il discorso – quasi unanimemente considerato ostile – del vice presidente statunitense J.D. Vance nei confronti dei suoi alleati ha sorpreso gli europei.

I capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca saranno oggi pomeriggio dalle 16 all'Eliseo ospiti di Emmanuel Macron. Con loro, il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha definito positivo il fatto che oggi a Parigi i leader europei discuteranno di possibili soluzioni di pace per l'Ucraina.

Intanto, alla vigilia del summit il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere pronto a inviare truppe in Ucraina, qualora fosse necessario per garantire la sicurezza della Gran Bretagna e dell'Europa.

Da sinistra, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Segui la diretta