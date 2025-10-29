Parigi, lo spettro della Russia dietro al caso delle mani rosse sul memoriale della Shoah

Parigi, 29 ottobre 2025 – Tre uomini di nazionalità bulgara sono convocati dal Tribunale di Parigi da oggi al 31 ottobre, nel caso delle mani rosse sul Memoriale della Shoah nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2024. Un quarto sospetto è ancora in fuga. Gli autori dell’atto vandalico rischiano sette anni di reclusione e una multa di 75.000 euro. Secondo le autorità francesi, sul caso aleggia lo spettro di un’operazione di strumentalizzazione dietro cui ci sarebbe la Russia.

Negli ultimi anni, la Francia è finita al centro di campagne di disinformazione, attacchi informatici e azioni spettacolari orchestrate da cellule straniere vicine a governi ostili. Constance Le Grip, deputata ‘Ensemble pour la République’ (centro) e relatrice della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle ingerenze straniere in Francia, spiega perché Parigi paga la determinazione in Ucraina e la difesa dei valori repubblicani.

Come si manifestano queste ingerenze provenienti da potenze straniere ostili?

"Si va dalle campagne di disinformazione ad attacchi informatici, passando per operazioni più ‘spettacolari’. Penso all’episodio ignobile delle teste di maiale davanti alle moschee, ma anche alla vernice verde sui luoghi di culto ebraici, alle mani rosse sul memoriale della Shoah, alle stelle di David sulle facciate o alle finte bare poste sotto la Torre Eiffel, per rappresentare i soldati francesi che sarebbero morti in Ucraina. Sono azioni ad alto impatto, anche se poco sofisticate”.

Qual è l’obiettivo di questo tipo di azioni?

"Sono tentativi di influenzare l’opinione pubblica per creare un clima di confusione, di angoscia e di polarizzazione. L’obiettivo è sfaldare il tessuto sociale e far perdere ai nostri concittadini la fiducia nelle istituzioni, nei valori repubblicani e nella democrazia come regime capace di garantire libertà e pace e la possibilità di vivere felici”.

Quali altri tipi di attacchi avete recensito?

"C’è l’operazione orchestrata dalla Baku Initiative Groupe dell’Azerbaijan, volta a manipolare l’informazione sulla Nuova Caledonia o gli attacchi alla stampa in Francia, in Germania, in Italia e in Regno Unito, tra cui le campagne pro-russe “Doppelgänger” e “Matriochka”, con la creazione di finti siti e cloni di quotidiani per confondere il pubblico. In Francia non abbiamo subito attacchi contro le infrastrutture energetiche, ma è vero che le amministrazioni, gli ospedali, le grandi aziende finiscono spesso nel mirino di cyberattacchi. E molti di questi attacchi non sono volti all’estorsione, ma semplicemente a destabilizzare le nostre società”.

Come si prova la natura e l’origine di queste ingerenze?

"Ci sono delle inchieste che permettono di risalire alle fonti, anche perché le rivendicazioni sono poche. È il lavoro dell’Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici o di Viginum, l’agenzia di Stato che pubblica regolarmente dei rapporti sulle attività straniere operanti nel nostro Paese. Tutto è cominciato nel 2017 con i ‘MacronLeaks’ [il pirataggio e la diffusione di informazioni sensibili durante la campagna di Macron], poi ci sono state le operazioni ‘Storm’ per diffondere e amplificare notizie false. L’attribuzione è fondamentale: nel caso delle operazioni ‘spettacolari’ citate prima, esistono vere e proprie inchieste della polizia. Per le mani rosse dipinte sul memoriale della Shoah sono stati fermati quattro individui di nazionalità bulgara, che compaiono oggi davanti al Tribunale di Parigi. Anche per gli autori delle teste di maiale sappiamo che gli autori sono fuggiti all’estero”.

Ci sono delle conseguenze diplomatiche?

"C’è un esempio recente, che non è ancora completamente risolto, con l’Algeria. Abbiamo scoperto una rete di influencer algerini molto vicini al regime di Algeri, che ha diffuso video e contenuti carichi d’odio, con una retorica profondamente antifrancese e che ha contribuito ad esacerbare una crisi diplomatica tra i due Paesi. La Francia ovviamente non resta a guardare”.

La Francia è più colpita rispetto ai suoi vicini europei?

"La Francia è incontestabilmente presa di mira. Ce lo dicono tutti i nostri capi dei servizi di intelligence, che siano ingerenze di origine russa, cinese, iraniana, turca o algerina. Sia perché siamo una potenza nucleare, sia per la posizione irremovibile dopo l’invasione russa in Ucraina, ma anche e per i valori repubblicani e di laicità che difendiamo fermamente. Non siamo nella situazione della Moldavia o della Georgia, costantemente in allerta, ma in concomitanza di eventi elettorali o crisi istituzionali siamo tutti sotto attacco, in Francia e nel resto d’Europa”.