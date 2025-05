Parigi, rapito e mutilato per chiedere un riscatto al figlio criptomilionario. Poi il blitz delle forze speciali BRI

Parigi, 4 maggio 2025 - A Parigi con un blitz delle forze speciali BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) è stato liberato un uomo rapito per costringere il figlio, un criptomilionario, a pagare un forte riscatto. La Procura parigina, che ha reso noto l'operazione di polizia, ha dichiarato che sono state arrestate 5 persone coinvolte nel rapimento: "La vittima sembra essere il padre di un uomo che ha fatto fortuna con le criptovalute, ed era stato chiesto un riscatto".

La vittima, di cui non è stata resa nota l'identità, era stata prelevata giovedì mattina da quattro ventenni nel XIV arrondissement di Parigi. In rapitori poi per convincere il figlio a pagare avevano amputato un dito della mano all’uomo. All'agenzia Afp un gendarme, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha confermato che quattro uomini con il passamontagna avevano sequestrato il padre del milionario e lo avevano portato via su un furgone.

Così a sole 48 ore dal sequestro, grazie “indagini approfondite”, si legge su Le Parisiene, gli inquirenti hanno scoperto che la vittima era tenuta in un casa a Palaiseau, comune del dipartimento dell'Essonne, a circa venti chilometri a sud di Parigi. Quindi sabato alle 21 il blitz del BRI, anticipato sui piani per evitare altre mutilazioni della vittima. Gli agenti hanno arrestato 4 persone di 27, 26, 23 e 20 anni. Un quinto sospetto di 26 anni è stato bloccato domenica mattina.

Una vicenda che ricorda il rapimento di David Balland, cofondatore della Ledger, un'azienda di criptovalute valutata oltre 1 miliardo di dollari, avvenuta il 21 gennaio. Balland fu liberato il giorno seguente. Mentre a gennaio era toccato a un uomo di 56 anni, ritrovato legato nel bagagliaio di una vettura nei pressi della città di Le Mans, e anche in quella occasione, secondo i media, il rapito era il padre di un influencer di criptovalute di Dubai.

In un post su X il ministro dell'Interno Bruno Retailleau ha scritto: "Un grande applauso agli investigatori che hanno fatto un lavoro eccezionale per liberare quest'uomo e arrestare i suoi rapitori".