Parigi nel caos. Bayrou dimissionario. La Francia è senza premier

Serafini

"Nove mesi fa, arrivato alla guida di Matignon, dissi che avevamo davanti a noi un Himalaya di difficoltà. Oggi posso soltanto constatare che la Francia sta camminando sul bordo del precipizio".

Curvo, visibilmente rassegnato, interrotto a ogni istante da un uditorio rissoso, violento e maleducato, François Bayrou ha gettato la spugna; 364 deputati gli hanno negato la fiducia, 194 gliel’hanno accordata. La scalata è terminata, il primo ministro è stato buttato giù dal piedistallo, senza il minimo riguardo.

Per tutto il pomeriggio erano piovute su di lui accuse pesantissime da parte dei socialisti, degli ecologisti, dei comunisti e della France Insoumise di Mélenchon (che chiede da mesi la sua testa ma anche, e soprattutto, quella di Macron). Impietosa la condanna pronunciata da Marine Le Pen. Perfino una parte della destra Lr, che ha 10 ministri al governo, ha espresso critiche.

Quinto capo del governo decapitato in appena cinque anni, Bayrou presenterà ufficialmente le dimissioni questa mattina alle 8 al presidente Macron. Quindi prenderà il via l’ennesimo valzer di trattative, incontri segreti, manovre fra i partiti.

Le carte a disposizione del presidente sono poche. Potrebbe dimettersi, ma ha già detto che non lo farà, per non consegnare il Paese all’ultradestra: rimarrà al suo posto sino alla scadenza del mandato (maggio 2027). Altra scelta possibile per Macron, sciogliere l’Assemblea e indire nuove elezioni: ma sarebbe come spararsi sui piedi; l’ha già fatto nel 2024, quando chiamò la Francia al voto anticipato e ottenne la decimazione del suo gruppo e la crescita dei partiti estremisti.

Potrebbe infine dare l’incarico di governo a un esponente di Lr (la destra repubblicana) o a una figura moderata del Partito socialista: il risultato sarebbe comunque disastroso, perché nessuno avrebbe la maggioranza e dunque si tornerebbe al circo Barnum attuale. Resta il fatto che Macron dovrà fare in fretta: il Paese ha bisogno che sia votata la legge di bilancio, soprattutto adesso, alla vigilia di nuove fortissime tensioni. Da domani 10 settembre, giorno del "blocchiamo tutto", si apre una nuova fase a rischio con il ritorno dei gilet gialli, della protesta rabbiosa e anarchica, del tutti contro Macron su cui speculano Mélenchon e Le Pen.

La Francia si ferma. Migliaia di manifestanti in tutto il Paese cercheranno di bloccare: le raffinerie, di paralizzare i trasporti (aerei compresi); si prevedono scioperi a singhiozzo negli ospedali e nei servizi pubblici, oltre ad azioni di sabotaggio contro radar stradali e distributori di banconote. Si tenteranno azioni simboliche contro le istituzioni (la Camera, il Senato, l’Eliseo). In molti supermercati si promuoverà la spesa gratis per tutti. Ai caselli autostradali i manifestanti faranno passare gli automobilisti senza pagare.

Quanti saranno a scendere nelle strade? Il ministero degli Interni minimizza, 100 mila persone al massimo secondo dati riservati, ma tutti sanno che in momenti come questo, oggi come sette anni fa, nessuno può avere certezze. Le grandi città, da Parigi a Marsiglia, da Bordeaux a Lilla, da Strasburgo a Digione, saranno sotto stretta sorveglianza.

Nato a metà luglio con un video postato su Tik Tok, il movimento è poi straripato su Telegram, Instagram, X, Facebook. Ha un sito di riferimento: Indignons-nous (indigniamoci). Non ha né leader né organizzatori. Vive solo di rabbia, e questo è il pericolo maggiore.