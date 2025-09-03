Parigi e Roma ora imparino a collaborare

Roma, 3 settembre 2025 – Le difficoltà della Francia non sono una buona notizia per l’Europa e neppure per l’Italia, nonostante una narrazione un po’ provinciale secondo cui noi e i nostri cugini d’Oltralpe siamo in qualche modo condannati ad azzuffarci come degli eterni Materazzi-Zidane, complici la voglia francese di fare i primi della classe e la (comprensibile) indisponibilità italiana a recitare la parte dei junior-partners.

Macron infatti non sarà forse quel mostro di simpatia, ma ha capito prima degli altri, prima e meglio della nostra premier, che la presidenza Trump ha cambiato il tono dei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico e che continuare a fare le vedove del tycoon Usa è solo abbaiare alla luna. Parlare di “Occidente“ come fa Meloni quando uno dei due pilastri di questo “Occidente“ ha preso l’altro a cornate (dai dazi, agli inchini a Putin, fino al recente harakiri diplomatico che ha spinto l’India nelle braccia della Cina) significa non capire la realtà, o più probabilmente non voler ammettere di aver puntato sul cavallo sbagliato. Capita.

L’unica opzione sul tappeto è l’Unione europea, anche la Ue messa come è messa, e su questo Macron non ha avuto le incertezze di altri. L’aveva compreso bene Mattarella, che andando al di là delle periodiche bizze del capo dell’Eliseo, nel 2021 aveva promosso quel patto del Quirinale teso a normalizzare i rapporti nel fronte sud della Ue. Patto rimasto sulla carta, con gli esponenti della nostra maggioranza a stringere accordi con Le Pen e i sovranisti europei (Orban e lo slovacco Fico, che come si è visto ieri è ormai un agente di Putin, con tanti saluti tra chi dei nostri lo considerava amico). È molto meglio per tutti quindi che Italia e Francia tornino a cooperare, senza che la premier si senta offesa se sui dossier che contano (il voltafaccia di Trump, l’europeismo, il sostegno all’Ucraina fino alla disponibilità di inviare militari) Parigi l’aveva vista prima (e meglio) di noi.