Parigi, polizia spara a donna col velo: “Gridava Allahu Akbar e minacciava”

Parigi, 31 ottobre 2023 – Agenti della polizia francese hanno sparato a una donna stamani, nella stazione della metropolitana Bibliothèque François-Mitterrand di Parigi. E’ successo intorno alle 8.30. Secondo quanto riferiscono i siti di informazione d’Oltralpe, avrebbe proferito minacce citando fonti di polizia “minacciava di far saltare tutto” e urlava “Allah u Akbar” (Allah è grande). Era “velata integralmente”.

Segnalata da diverse persone presenti all'interno della stazione parigina, la donna è stata isolata mentre la struttura veniva fatta evacuare e chiusa al pubblico. La polizia avrebbe aperto il fuoco dopo che la sospettata non avrebbe risposto alle richieste dei gendarmi.

La magistratura parigina indaga per apologia, minacce di morte e atti intimidatori nei confronti di un titolare di pubblici poteri. Ma anche la polizia ha aperto un’inchiesta interna per uso di armi da fuoco e violenza intenzionale, affidata all'Igpn, l'ispettorato generale della polizia nazionale.

Accade in un contesto di alta tensione maturato in Francia dopo l’attacco in un liceo di Arras costato la vita a un professore, attacco sferrato da un 20enne ceceno proprio al grido di Allahu Akbar. Da quel giorno sono decine e decine gli allarmi bomba che hanno costretto all’evacuazione gli aeroporti e le stazioni di tutto il Paese, ma anche i luoghi simbolo di Parigi, come Louvre e Versailles. Sullo sfondo, la paura per eventuali rivendicazioni islamiste in relazione alla guerra tra Israele e Hamas e l’invasione della Striscia di Gaza.

Notizia in aggiornamento