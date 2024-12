Parigi: riapre la cattedrale di Notre Dame, Trump sarà presente

Roma, 3 dicembre 2024 – Sabato 7 dicembre Donald Trump si recherà a Parigi per la riapertura della cattedrale di Notre Dame. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha annunciato che si recherà in Francia per presenziare alla riapertura della cattedrale, dove sono attesi una cinquantina di capi di Stato e di governo. "Ho l'onore di annunciare che sabato mi recherò a Parigi, in Francia, per assistere alla riapertura della magnifica e storica cattedrale di Notre-Dame, che è stata completamente restaurata", ha affermato il repubblicano sul suo social network Truth.

Sulla sinistra la cattedrale di Notre Dame di Parigi in fiamme il 15 aprile 2019. Sulla destra la cattedrale in ricostruzione. (ANSA)

Questo sarà il suo primo viaggio all'estero dopo la clamorosa vittoria alle elezioni presidenziali del 5 novembre. La cattedrale Notre-Dame de Paris, capolavoro dell'arte gotica del XII secolo, è stata parzialmente distrutta da un incendio il 15 aprile 2019. Donald Trump, allora presidente, suggerì alle autorità francesi, in un tweet molto commentato, di inviare acqua con bombardieri.

Questo incendio, le cui cause ancora oggi non sono state chiarite, suscitò emozione globale e provocò un afflusso di donazioni per ricostruire l'edificio situato nel cuore di Parigi. "Il presidente Emmanuel Macron ha svolto un lavoro straordinario nel garantire che Notre-Dame fosse riportata a tutto il suo splendore e anche di più", ha commentato Donald Trump. Molti leader stranieri sono stati invitati per la riapertura, ma l'elenco dei presenti non è stato ancora comunicato.