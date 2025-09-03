La maxi parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim: “Il mondo scelga tra la pace e la guerra”

Roma, 3 settembre 2025 – Una parata militare di dimensioni imponenti a Pechino per la cerimonia degli ottanta anni della vittoria della seconda guerra mondiale. "Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra", ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura. Un messaggio chiaro a tutto il mondo: "La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci". Mentre a Piazza Tienanmen sfilavano una selezione di armi di nuova generazione, tra cui jet da combattimento, apparati di intelligence senza pilota e missili ipersonici.
Il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un prima della manifestazione. "Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti", ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon ieri si è detto “molto deluso” dallo zar.
Le notizie in diretta
La Russia e la Corea del Nord "lottano insieme contro il nazismo moderno", ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel bilaterale di Pechino con il leader Kim Jong-un, ringraziandolo per le armi inviate da Pyongyang a sostegno della guerra di Mosca all'Ucraina.
"Se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutare la Russia, lo faremo sicuramente e lo considereremo un nostro dovere fraterno. Faremo tutto il possibile per aiutare la Russia": lo ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong Un durante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Pechino. "Le relazioni tra i due Paesi si sono sviluppate sotto ogni aspetto dalla conclusione del nostro trattato interstatale", ha evidenziato Kim. "Abbiamo combattuto insieme al popolo e all'esercito russo, fratelli, nell'ambito di questo trattato e in linea con i nostri obblighi derivanti da esso", ha proseguito il leader nord-coreano, ringraziando profondamente Putin per aver apprezzato l'impresa delle truppe nordcoreane che hanno combattuto nella regione di Kursk.
Il presidente cinese Xi Jinping, vestito con un abito in stile Mao, ha esortato il suo esercito a trasformarsi in una forza di "livello mondiale" e a salvaguardare con fermezza la sovranità nazionale, promettendo che Pechino continuerà a impegnarsi su un percorso di sviluppo pacifico. Nel suo discorso alla parata militare su Piazza Tienanmen, Xi, avendo alla sua destra il presidente russo Vladimir Putin e alla sua sinistra il leader nordcoreano Kim Jong-un (all'esordio in eventi multilaterali), ha sottolineato "l'enorme sacrificio nazionale" compiuto in quella che la Cina definisce la 'Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese del 1937-1945' e ha sottolineato "l'importante contributo" del popolo cinese alla salvaguardia della pace mondiale, invitando tutte le nazioni a impedire il ripetersi di tragedie storiche. "Oggi l'umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e confronto, cooperazione vantaggiosa per tutti e un gioco a somma zero. Il popolo cinese è fermamente dalla parte giusta della storia", ha aggiunto il leader, che ha esortato i suoi cittadini a rimanere uniti per "costruire la Cina in un grande Paese" e realizzare un "grande rinnovamento nazionale".