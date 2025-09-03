Martedì 2 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Emilio FedeParata CinaIsraele-GazaGlobal Sumud FlotillaCiro GrilloSiti sessisti
Acquista il giornale
EsteriLa maxi parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim: “Il mondo scelga tra la pace e la guerra”
3 set 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. La maxi parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim: “Il mondo scelga tra la pace e la guerra”

La maxi parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim: “Il mondo scelga tra la pace e la guerra”

Ira di Trump: "Cospirate contro gli Stati Uniti". A Piazza Tienanmen sfilavano una selezione di armi di nuova generazione, tra cui jet da combattimento, apparati di intelligence senza pilota e missili ipersonici

Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un e Alexander Lukashenko (Ansa)

Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un e Alexander Lukashenko (Ansa)

Per approfondire:

Roma, 3 settembre 2025 – Una parata militare di dimensioni imponenti a Pechino per la cerimonia degli ottanta anni della vittoria della seconda guerra mondiale. "Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra", ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura. Un messaggio chiaro a tutto il mondo: "La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci". Mentre a Piazza Tienanmen sfilavano una selezione di armi di nuova generazione, tra cui jet da combattimento, apparati di intelligence senza pilota e missili ipersonici.

Approfondisci:

Nuovi missili nucleari, bombardieri a lungo raggio, droni e carri armati: a Pechino la parata che spaventa l’Occidente

Nuovi missili nucleari, bombardieri a lungo raggio, droni e carri armati: a Pechino la parata che spaventa l’Occidente

Il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un prima della manifestazione. "Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti", ha affermato Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon ieri si è detto “molto deluso” dallo zar.

Approfondisci:

Il treno (lentissimo) di Kim Jong Un: perché il dittatore nordcoreano snobba l’aereo

Il treno (lentissimo) di Kim Jong Un: perché il dittatore nordcoreano snobba l’aereo

Le notizie in diretta

08:09
Putin a Kim: insieme contro il nazismo moderno

La Russia e la Corea del Nord "lottano insieme contro il nazismo moderno", ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel bilaterale di Pechino con il leader Kim Jong-un, ringraziandolo per le armi inviate da Pyongyang a sostegno della guerra di Mosca all'Ucraina.

08:08
Kim a Putin: è nostro dovere aiutarvi

"Se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutare la Russia, lo faremo sicuramente e lo considereremo un nostro dovere fraterno. Faremo tutto il possibile per aiutare la Russia": lo ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong Un durante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Pechino. "Le relazioni tra i due Paesi si sono sviluppate sotto ogni aspetto dalla conclusione del nostro trattato interstatale", ha evidenziato Kim. "Abbiamo combattuto insieme al popolo e all'esercito russo, fratelli, nell'ambito di questo trattato e in linea con i nostri obblighi derivanti da esso", ha proseguito il leader nord-coreano, ringraziando profondamente Putin per aver apprezzato l'impresa delle truppe nordcoreane che hanno combattuto nella regione di Kursk.

07:13
Il discorso di Xi Jinping

Il presidente cinese Xi Jinping, vestito con un abito in stile Mao, ha esortato il suo esercito a trasformarsi in una forza di "livello mondiale" e a salvaguardare con fermezza la sovranità nazionale, promettendo che Pechino continuerà a impegnarsi su un percorso di sviluppo pacifico. Nel suo discorso alla parata militare su Piazza Tienanmen, Xi, avendo alla sua destra il presidente russo Vladimir Putin e alla sua sinistra il leader nordcoreano Kim Jong-un (all'esordio in eventi multilaterali), ha sottolineato "l'enorme sacrificio nazionale" compiuto in quella che la Cina definisce la 'Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese del 1937-1945' e ha sottolineato "l'importante contributo" del popolo cinese alla salvaguardia della pace mondiale, invitando tutte le nazioni a impedire il ripetersi di tragedie storiche. "Oggi l'umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e confronto, cooperazione vantaggiosa per tutti e un gioco a somma zero. Il popolo cinese è fermamente dalla parte giusta della storia", ha aggiunto il leader, che ha esortato i suoi cittadini a rimanere uniti per "costruire la Cina in un grande Paese" e realizzare un "grande rinnovamento nazionale".

Xi Jingping alla parata della vittoria (Imagoeconomica)
Xi Jingping alla parata della vittoria (Imagoeconomica)
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Vladimir PutinXi Jinping