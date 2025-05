Risucchiato a 8.500 metri in parapendio: così il cinese Peng è sopravvissuto intrappolato tra le nuvole

Roma, 30 maggio 2025 - Brutta storia per un parapendista cinese, che a causa di un vento eccezionale è volato al di sopra della soglia dell'ossigeno, rischiando di perdere la vita.

Secondo quanto raccontato dalla Cnn, Peng Yujiang è stato sbalzato da un forte vento ascensionale nella parte alta dell'atmosfera, a 8598 metri sul livello del mare. A testimoniarlo anche un video amatoriale ripreso dai media di Stato cinesi. Nel filmato, l'uomo è ripreso mentre è coperto dal ghiaccio sul viso, sulle mani e sui vestiti.

"Avevo appena comprato un'imbracatura da parapendio di seconda mano e volevo provarla, quindi stavo provando a scuotere il paracadute a terra - il racconto del malcapitato all'emittente Cctv - Dopo un po', il vento si è alzato improvvisamente e mi ha sollevato in aria. Ho provato ad atterrare il prima possibile, ma non ci sono riuscito".

Peng si è detto scioccato alla notizia di aver raggiunto un'altitudine così elevata, spiegando di aver probabilmente perso i sensi per qualche istante. "Mi sono ritrovato circondato da cumulonembi (una categoria di nuvole, ndr) e intrappolato al loro interno. È stato terrificante: tutto intorno a me era bianco. Senza la bussola, non avrei saputo in quale direzione stavo andando - continua il racconto - Pensavo di volare dritto, ma in realtà stavo ruotando. Alla fine, sono riuscito a volare verso nord-est".

Peng pratica il parapendio da quattro anni, e grazie alla sua esperienza è riuscito a orientarsi e a tornare a terra con l'utilizzo di una bussola e di una radiotrasmittente, nonostante le dita ghiacciate.

"Appena mi sono liberato dalle nuvole ero eccitatissimo perché ero sopravvissuto", ha rivelato Peng. Ma a coloro che gli chiedono se tornerà presto a fare parapendio assicura che, almeno per ora, ha bisogno di una pausa.