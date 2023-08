Si lancia con il paracadute dalla Tour Eiffel. Arrestato

Parigi, 17 agosto 2023 – Si butta con il paracadute dalla Tour Eiffel. Arrestato. Un 24enne oggi all’alba si è arrampicato sul monumento per poi lasciarsi cadere nel vuoto con il paracadute. Il tutto prima che la torre aprisse ai turisti.

Non è specificata la nazionalità del ragazzo che si è dedicato a questa impresa e che gli è costata l’arresto. Infatti, una volta che è ‘atterrato’ allo stadio Emile Anthoine, ha trovato ad attenderlo la Polizia che lo ha fermato per aver messo in pericolo la vita di altre persone. Gli agenti sono stati chiamati sul posto da un passante, questo aveva notato una persona che con un voluminoso zaino stava risalendo in arrampicata la Torre.

Un pericolo per lavoratori e turisti

Interviene anche ‘Sete’, ovvero la società che gestisce il monumento, condannando "questo tipo di azione irresponsabile che mette in pericolo le persone che lavorano sopra o sotto la struttura". Inoltre la stessa ha fatto sapere di aver sporto denuncia per il pericolo di vita altrui e intrusione. Oggi l'apertura del monumento al pubblico e' stata leggermente ritardata.

Il monumento preso di mira

La Tour Eiffel non ha pace. Solo lo scorso fine settimana due turisti americani erano saliti per una visita sulla torre con regolare biglietto, questa nel tardo pomeriggio. Probabilmente nascondendosi e quindi evitando i controlli che vengono fatti in chiusura avevano deciso di passare la notte nel monumento. La mattina erano stati trovati, ancora nel sonno, dai guardiani.

Solo 5 giorni fa invece per un allarme bomba i visitatori presenti sul monumento simbolo di Parigi ed il ristorante interno sono stati evacuare.