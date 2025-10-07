Il Papa andrà in Libano. A fine novembre il primo viaggio di Leone XIV: “Per portare un messaggio di pace”

Roma, 7 ottobre 2025 – Il primo viaggio internazionale di Papa Leone XIV sarà in Libano. Una meta non certo scelta a caso in un momenti in cui il Medio Oriente vive tensioni fortissime legate al conflitto fra Israele e Hamas.

Il primo viaggio di Papa Leone

Il Papa ha spiegato che, per il primo viaggio, ha scelto la Turchia "per i 1700 anni del Concilio di Nicea” e “il Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente in un Paese che ha sofferto tanto”, “cercheremo di portare questo messaggio di pace e di speranza”. Sono le parole che Papa Leone XIV ha pronunciato uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo.

Quando sarà in Libano

Il primo viaggiointernazionale di Papa Prevost, secondo quanto si apprende, sarà effettuato a fine novembre. Primo viaggio internazionale del suo pontificato che lo porterà in Turchia e poi in Libano. Un viaggio “non per guardare indietro ma per guardare in avanti”, ha aggiunto il Papa.

Il viaggio che “voleva fare Papa Francesco”

''In Turchia - ha ricordato ai giornalisti - per i 1700 anni dal Concilio di Nicea: un momento importante, un viaggio che Papa Francesco voleva fare, per tutti i cristiani è veramente un momento di autentica unità. In Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente in un paese che ha sofferto tanto. Anche qui papa Francesco voleva andare per portare il messaggio di pace''.

"Due anni dolorosi”

"Sono stati due anni molto dolorosi, due anni fa con questo atto terroristico ha provocato oltre 1.200 persone che sono morte. Bisogna pensare molto a quanto odio esiste nel mondo e cominciare con noi stessi con la domanda: 'perché esiste e cosa possiamo fare noi'", ha aggiunto Papa Leone riferendosi al Medio oriente. "Poi in due anni si parla che 67 mila palestinesi sono stati uccisi. E' veramente una cosa che fa pensare su quanta violenza e quanto male è capace l'uomo. Bisogna ridurre l'odio e tornare alla capacità di dialogare e cerare soluzioni di pace", ha sottolineato il Pontefice che ha precisato: "Certo i gruppi che causano il terrorismo non si possono accettare e bisogna sempre rifiutare questo stile di odio nel mondo" e sugli atti di antisemitismo ha aggiunto che sono "veramente preoccupanti".