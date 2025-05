Da Zelensky a Kirill, Leone piace. Meloni: “È pronto a mediare”

Città del Vaticano, 21 maggio 2025 – Quello che è veramente cambiato, paradossalmente, nelle chance del Vaticano di entrare in gioco nella pacificazione tra russi e ucraini è il venir meno del rapporto teso tra il patriarca di Mosca Kirill e papa Francesco, scomparso ormai un mese fa. A smuovere le acque e a rimettere in pista l’azione diplomatica della Santa Sede, non c’è solo infatti il cambio di atteggiamento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, molto ben disposto nei confronti del nuovo pontefice Leone XIV, nell’aspettativa che, da Papa, mantenga quella impostazione in favore del riconoscimento dell’Ucraina vittima di aggressione che aveva espresso da cardinale. E non c’è solo un sostegno compatto dell’amministrazione Usa alla Santa Sede, formalizzatosi intorno alla messa di intronizzazione di Leone e alla girandola di incontri che ne sono seguiti.

Leone XIV ha raccontato: “Nel 1998 una suora mi ha detto ‘padre, il nostro Dio è un Dio delle sorprese e un giorno te ne farà un’altra”

C’è anche il venir meno, non essendoci più Francesco, dei rapporti tesi tra Bergoglio e il Patriarcato, tra cui, dopo il riavvicinamento storico con l’incontro a Cuba tra Kirill e Bergoglio, era di nuovo calato il gelo, dopo che in un colloquio video, una volta invasa l’Ucraina, Francesco e il patriarca moscovita si erano trovati su due pianeti opposti: il primo a dire che la Chiesa dovrebbe parlare solo la lingua di Gesù, mai della politica, e l’altro fermo nel sostegno all’operazione militare del presidente russo, Vladimir Putin.

Ora lo scenario è completamente cambiato, con anche il presidente degli Usa, Donald Trump, che sostiene il Vaticano nei suoi sforzi. “Sarebbe fantastico avere i negoziati tra Ucraina e Russia in Vaticano” – ha detto – “non posso pensare a un posto migliore”. Ieri la permier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Papa “trovandolo disponibile a ospitare i negoziati”.

Mosca ha tenuto comunque un filo aperto con il Vaticano, per il tramite dell’inviato speciale, il cardinale Matteo Zuppi, che si è fatto garante di una serie di trattative per lo scambio di prigionieri e per la restituzione dei bambini ucraini deportati dai russi (su cui ci sono numeri controversi).

Sottotraccia, poi, con i russi, ha sempre lavorato il cardinale Pietro Parolin, confermato segretario di Stato della Santa Sede da Leone. Tra stop and go, silenzi e lunghe pause, Parolin ha comunque mantenuto contatti con il suo omologo Sergei Lavrov, con cui anni addietro i rapporti erano talmente buoni che i due si parlavano scherzosamente in veneto.

C’è il mistero della delegata del Cremlino, la ministra della Cultura, che domenica doveva partecipare alla messa di intronizzazione di Prevost. Il suo aereo non è mai atterrato in Italia, “per motivi tecnici” ha fatto sapere sibillina la Tass, ma c’è chi decifra il dietrofront come un forfait all’indirizzo proprio del nuovo asse Usa-Vaticano. Proprio a Trump, poi, impegnato fino a lunedì in colloqui diretti (e dai risultati anche un po’ ambigui) con Putin, toccherebbe ora dare una spinta concreta a far sedere i russi a un tavolo, se, come affermava il segretario di Stato americano Marco Rubio alla vigilia dell’intronizzazione, il Vaticano non è tanto un “mediatore” quanto una sede ideale dove le due parti si sentirebbero a loro “agio”.

Parole simili a quelle di Trump, che ha anche aggiunto: “Mi piace il Papa e mi piace suo fratello”, alludendo al fratello Louis, che lo ha platealmente abbracciato alla messa di insediamento domenica scorsa e che sarebbe vicino alla base “Maga”.

Parolin, intanto, è volato alla sede Onu di New York per ritirare un premio, ma continua a tessere la tela sottotraccia. In serata si fa sentire l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash: “È ora che Mosca accetti la possibilità della mediazione della Santa Sede. Noi però – aggiunge – non siamo disposti a cedere territori, e su questo i Paesi occidentali e la Santa Sede sono con noi”.