Il Papa chiama alla resistenza anti-Trump i vescovi Usa. “Deportare i migranti lede la dignità”

Troppo poche e scomposte le critiche dei vescovi americani alla politica di repulisti degli immigrati irregolari intrapresa dal presidente Usa, Donald Trump, per permettere al Papa di starsene tranquillo e soddisfatto. Anche e soprattutto in questo scenario è maturata l’irrituale lettera di Bergoglio indirizzata all’episcopato a stelle e strisce, sulla situazione degli Stati Uniti precipitati in “una grande crisi con l’avvio di un programma di deportazioni di massa“. Se è vero che “bisogna riconoscere il diritto di una nazione a difendersi e a proteggere le comunità da coloro che hanno commesso crimini violenti o gravi mentre si trovavano nel Paese o prima dell’arrivo – è il ragionamento del Papa –“, resta il fatto che “un autentico Stato di diritto si verifica proprio nel trattamento dignitoso che tutti gli uomini meritano, specialmente i più poveri ed emarginati“.

Papa Francesco, 88 anni, durante il Giubileo per le forze armate e di polizia

Ne consegue che “l’atto di deportare persone, le quali in molti casi hanno lasciato la propria terra per motivi di estrema povertà, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave degrado dell’ambiente, lede la dignità di molti uomini e donne e di intere famiglie“, ponendoli “in uno stato di particolare vulnerabilità e indifesa“. Nel documento il Pontefice evita di fare i nomi di Trump e del suo vice, JD Vance. Ma proprio, replicando implicitamente a quest’ultimo che, per giustificare il pugno di ferro sugli irregolari, aveva rispolverato il principio agostiniano dell’ordo amoris – la necessità di amare ciascuno nel modo adeguato –, Francesco ha chiarito che questo coincide con il modello dell’amore universale e senza confini del buon Samaritano. Infine dal Papa l’appello ai cattolici Usa e agli uomini e alle donne di buona volontà: “Non cedete a narrazioni che discriminano e causano sofferenze inutili ai nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati“.

Nei giorni scorsi, mentre sulle tv di tutto il mondo scorrevano le immagini d’immigrati irregolari in fila, in catene costretti a salire su un aereo militare per essere deportati fuori dai confini americani, solo pochi vescovi Usa hanno fatto sentire la propria indignazione. Tra questi il cardinale Blase Cupich, esponente della minoranza liberal e bergogliana in seno all’episcopato, e il vescovo di El Paso, Mark Joseph Seitz. Dal vertice della Conferenza episcopale, invece, accanto a un sostanziale e convinto apprezzamento della politica di Trump su aborto, gender e trans, in relazione alle politiche sugli irregolari nulla di più che un generico e sintetico: “Sono scelte profondamente preoccupanti che avranno conseguenze negative, molte delle quali danneggeranno i più vulnerabili fra noi“.

Anche il cardinale Robert McElroy, inviato dal Papa a Washington come arcivescovo proprio per la sua sensibilità sul fronte migranti, è rimasto (almeno per ora) sorprendentemente in silenzio di fronte al giro di vite. Adesso il Papa – la sua lettera è inusuale in quanto scritta a una conferenza episcopale su un singolo problema politico nazionale, – esorta i vescovi Usa ad un’azione di resistenza contro le politiche discriminatorie di Trump. E, per togliere ogni dubbio sulle sue finalità, nelle stesse ore in cui è stata pubblicata la missiva, ha nominato arcivescovo di Detroit Edward Joseph Weisenburger, finora vescovo di Tucson. Uno di quelli che ha criticato le deportazioni, uno dei firmatari di un appello nel quale, a fine 2024, nel quale si stigmatizzavano “i metodi di detenzione e deportazione” allora prospettati dal tycoon. E adesso divenuti di drammatica attualità Oltreoceano.