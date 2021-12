Roma, 5 dicembre 2021 - "E' facile trascinare l'opinione pubblica istillando la paura dell'altro. Perché, invece, con lo stesso piglio, non si parla dello sfruttamento dei poveri, delle guerre dimenticate e spesso lautamente finanziate, degli accordi economici fatti sulla pelle della gente, delle manovre occulte per trafficare armi e farne proliferare il commercio?". Sono interrogativi aperti quelli lanciati da Papa Francesco durante la visita ai rifugiati a Lesbo, in Grecia, al Reception and Identification Centre, campo Mavrovouni. Perché, si chiede il Pontefice, "non si parla di questo? Vanno affrontate le cause remote, non le povere persone che ne pagano le conseguenze, venendo pure usate per propaganda politica".

"Per rimuovere le cause profonde - ha proseguito Bergoglio -, non si possono solo tamponare le emergenze. Occorrono azioni concertate". Occorre, ha spiegato, "approcciare i cambiamenti epocali con grandezza di visione. Perché non ci sono risposte facili a problemi complessi; c'è invece la necessità di accompagnare i processi dal di dentro, per superare le ghettizzazioni e favorire una lenta e indispensabile integrazione, per accogliere in modo fraterno e responsabile le culture e le tradizioni altrui". Dio "ci ama come figli e ci vuole fratelli. E invece si offende Dio, disprezzando l'uomo creato a sua immagine, lasciandolo in balia delle onde, nello sciabordio dell'indifferenza, talvolta giustificata persino in nome di presunti valori cristiani".

La migrazione "è un problema del mondo, una crisi umanitaria che riguarda tutti", ha sottolineato il Papa aggiungendo che "quando i poveri vengono respinti, si respinge la pace". "La pandemia ci ha colpiti globalmente, ci ha fatti sentire tutti sulla stessa barca - ha proseguito -, ci ha fatto provare che cosa significa avere le stesse paure. Abbiamo capito che le grandi questioni vanno affrontate insieme, perché al mondo d'oggi le soluzioni frammentate sono inadeguate. Ma - ha detto - mentre si stanno faticosamente portando avanti le vaccinazioni a livello planetario e qualcosa, pur tra molti ritardi e incertezze, sembra muoversi nella lotta ai cambiamenti climatici, tutto sembra latitare terribilmente per quanto riguarda le migrazioni". Eppure, è l'allarme che ha lanciato, "ci sono in gioco persone, vite umane! C'è in gioco il futuro di tutti, che sarà sereno solo se sarà integrato". Chiusure e nazionalismi, ha avvertito, "portano a conseguenze disastrose".

Bergoglio ha concluso il suo discorso nel campo profughi di Lesbo ringraziando il "popolo greco per l'accoglienza. E tante volte questa accoglienza che diviene un problema, perchè la gente non trova vie concrete per andare altrove. Grazie fratelli e sorelle greche per questa generosità". Poi, prima di andare, si è fermato a parlare con alcuni rifugiati e ha visitato i container dove sono alloggiati.