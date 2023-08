Papa Francesco e gli auguri all’associazione cattolica Lgbtq+ a Perth

Città del Vaticano, 26 agosto 2023 – Si chiama ‘Acceptancè’ e significa accettazione. E dal suo nome è nata la sua missione 50 anni fa: è la seconda associazione cattolica Lgbtq+ più antica del mondo. Proprio per questo ha ricevuto uno speciale messaggio di congratulazioni da Papa Francesco. Questo è stato inviato a giugno, e reso noto solo ora, unendosi così all'elenco dei gruppi pro-Lgbt che hanno ricevuto elogi dal Pontefice.

“Nessuno di noi si aspettava un saluto del genere, ma Papa Francesco è un Papa così meraviglioso, perché siamo rimasti sorpresi? - ha detto Angela Han, coordinatrice di Acceptance a Perth -. La sua interazione accogliente, pastorale e premurosa con le persone Lgbtq+, che risale ai tempi in cui era arcivescovo e cardinale in Argentina, è un potente segnale e i suoi saluti al nostro 50esimo anniversario rafforzano la sua genuina preoccupazione per gli emarginati nella Chiesa».

Le congratulazioni sono arrivate tramite Jeannine Gramick, suora americana che presta servizio nella comunità cattolica Lgbtq+ dal 1971 e mantiene i contatti con Papa Bergoglio. Suor Jeannine ha raccontato a papa Francesco del gruppo di ‘Accettazione’ in Australia e del suo cinquantesimo anniversario quest'anno. Il Pontefice ha chiesto a Suor Jeannine di portare le sue personali congratulazioni. Jeannine ha detto che papa Francesco le ha detto di trasmettergli i suoi auguri in questo momento di anniversario e di avvisare che stava pregando affinché ogni anno i membri dell’associazione “si avvicinino di più all'amore di nostro Signore Gesù Cristo”.

Un’opera che va avanti da mezzo secolo

Sin dalla sua fondazione nel 1973 a Sydney da parte del defunto Garry Pye, ‘Acceptance’ è stata una sostenitrice dei cattolici Lgbtq+, ha lavorato a stretto contatto con altri gruppi cattolici che cercano una Chiesa inclusiva e accogliente, ha sostenuto le persone che vivono con l'Hiv/Aids e ha presentato proposte al Consiglio plenario australiano e al processo sinodale globale in corso. "Il saluto di Papa Francesco rappresenta una pietra miliare significativa per ‘Accettazione’ in Australia e per la più ampia comunità cattolica Lgbtq+. Riflette un messaggio di accoglienza, esclusività, compassione e accettazione, affermando l'importante ruolo che ha svolto nel sostenere le persone Lgbtq+ negli ultimi cinque decenni”, ha aggiunto Angela Han. ‘Acceptanc’e ha quindi scritto a papa Francesco per esprimere la sua profonda gratitudine per il suo messaggio caloroso e incoraggiante e per il sostegno che fornisce per continuare la sua missione di fornire un ministero accogliente ai cattolici Lgbtq+, affermando la loro dignità e la fede cattolica.