Hiroshima, 24 novembre 2019 - "Mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza". E' la supplica che papa Francesco rivolge da Hiroshima. Il pontefice ribadisce che l'uso (ma anche il possesso) dell' energia atomica per fini di guerra "è immorale e saremo giudicati per questo" dalle nuove generazioni. Il Papa si dice "voce di coloro la cui voce non viene ascoltata", e spiega che le armi non garantiscono un futuro di pace.

Insieme al Papa e a una ventina di sopravvissuti alla bomba atomica ci sono anche venti leader religiosi. "Vieni, Signore, che si fa sera, e dove abbondò la distruzione possa oggi sovrabbondare la speranza che è possibile scrivere e realizzare una storia diversa. Vieni Signore, Principe della pace, rendici strumenti e riflessi della tua pace! La pace sia con voi", la preghiera per la pace del Papa.

A distanza di oltre mezzo secolo, Bergoglio ha ripetuto parole molto simili a quelle che pronunciò papa Paolo VI all'Angelus in occasione del ventennale dello scoppio della bomba, l'8 agosto del 1965. "Preghiamo che non mai il mondo debba vedere un giorno sventurato simile a quello di Hiroshima. Preghiamo affinché gli uomini non mettano mai più la loro fiducia, il loro calcolo, il loro prestigio in armi così nefaste e così disonoranti - disse Montini, in piena guerra fredda - Mai più la guerra".

Le 30mila preghiere-gru a Nagasaki

In precedenza il Papa è andato anche al memoriale delle vittime di Nagasaki. Circa 30mila preghiere di intercessione, scritte nei giorni scorsi, sono state consegnate a Papa Francesco da parte di 12 mila famiglie di Nagasaki. Ciascuna preghiera è stata scritta su un piccolo pezzo di carta colorato, poi piegato a forma di gru. Lì accanto all`altare era presente la statua lignea della Madonna dell'antica cattedrale di Urakami, a Nagasaki, distrutta dall`esplosione della bomba atomica, i cui resti sono stati ritrovati recentemente e portati ora nella nuova cattedrale.

A Nagasaki il Papa ha ripetuto l'appello contro le armi: "Nella convinzione che un mondo senza armi nucleari è possibile e necessario, chiedo ai leader politici di non dimenticare che queste non ci difendono dalle minacce alla sicurezza nazionale e internazionale del nostro tempo. Occorre considerare l'impatto catastrofico del loro uso dal punto di vista umanitario e ambientale, rinunciando a rafforzare un clima di paura, diffidenza e ostilità, fomentato dalle dottrine nucleari".