Gerusalemme, 13 dicembre 2021 - Una minaccia contro Papa Francesco è stata sventata in Slovacchia: un 'drone ostile' è stato neutralizzato mentre si avvicinava alla Messa tenuta dal Pontefice davanti a 60mila fedeli a Sastin.

La notizia, secretata, della minaccia corsa da Bergoglio (che venerdì compirà 85 anni) è uscita oggi in esclusiva sul Jerusalem Post, ma risale al 15 settembre quando il Papa celebrò la messa all'aperto nella sede sede del Santuario Mariano Nazionale, alla presenza di 90 vescovi e 500 sacerdoti.

Le autorità slovacche avevano affidato alla società D-Fend ha spiegato di aver lavorato con il ministero degli interni slovacco per proteggere il Pontefice durante i numerosi eventi che si sono sarebbero tenuti nel Paese dal 12 al 15 settembre, durante la visita papale.

La società ha dichiarato al Jpost: "L'incidente riflette il crescente pericolo rappresentato dai droni per i funzionari di tutto il mondo e per i grandi eventi. L'incidente si è concluso in sicurezza grazie alla tecnologia antidrone utilizzata da D-Fend sulla scena. Anche il vertice del G7 ha usufruito della tecnologia di D-Fend per proteggere i leader mondiali quest'estate".