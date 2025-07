Il Papa: basta barbarie, ora tregua. Hamas pronto a firmare l’intesa

Roma, 20 luglio 2025 – Il Medio Oriente (e non solo) spera finalmente in una tregua. Ma i bombardamenti su Gaza non si fermano e la tensione fra Israele e il Vaticano, dopo il raid di tre giorni fa sulla chiesa cattolica di Gaza – che ha provocato tre morti – rimane molto alta.

PROVE DI ACCORDO

Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, solitamente non indulgente nei confronti del premier Benjamin Netanyahu, il governo di Tel Aviv sarebbe, per la prima volta, pronto alla cessazione del conflitto nella Striscia di Gaza. Secondo la fonte interpellata dal quotidiano, si tratterebbe di un accordo “estremamente complesso”, che non riguarderebbe solo il rilascio degli ostaggi e le garanzie di sicurezza. “Tutto è interconnesso”, ha spiegato la fonte, lasciando intendere che il documento terrà conto anche della gestione di Gaza nel dopoguerra.

Papa Leone XIV

Hamas sembra particolarmente ottimista. Secondo il media israeliano Ynet News, fonti vicine all’organizzazione terroristica hanno dichiarato che i punti di contesa “sono stati significativamente ridotti” e che l’accordo sarebbe “già pronto”. Manca solo la firma, insomma. L’intesa, sempre secondo Hamas, sarebbe stata possibile grazie alla pressione americana. Anche il tema delle zone cuscinetto, molto caro a Tel Aviv, non sarebbe più “un ostacolo sostanziale”.

Pochi i dettagli noti. Fra questi, la restituzione di 50 prigionieri per ogni ostaggio israeliano rilasciato. Secondo fonti qatarine, Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, dovrebbe essere a Doha – dove si tengono i colloqui – questa settimana. Il suo arrivo sarebbe un’ulteriore conferma che l’accordo è vicino.

LA TENSIONE CON IL VATICANO

La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, soprattutto da parte del Vaticano, da sempre fermamente contrario alla guerra, e che ha reagito con profonda irritazione al bombardamento della chiesa cattolica a Gaza. Una vera e propria linea rossa che non andava oltrepassata.

Papa Leone XIV, ieri, nel suo Angelus da Albano Laziale, ha espresso “profondo dolore” per il bombardamento della parrocchia, dove hanno perso la vita tre cristiani. Ha ricordato i loro nomi durante la sua omelia. In parallelo, il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha dichiarato che in quei tre nomi il Pontefice ha voluto ricordare tutte le vittime di Gaza. Parole dal peso importante.

Sono passati appena due giorni dalla telefonata del premier Netanyahu a papa Leone XIV per chiarire le cause del bombardamento della parrocchia. Poco dopo è arrivata la dichiarazione del capo della diplomazia vaticana, secondo il quale il raid sul luogo di culto “potrebbe non essere stato un errore”.

IL CORAGGIO DI PIZZABALLA

Intanto, a Gaza, la Chiesa non lascia soli i suoi fedeli. Padre Gabriel Romanelli, che da mesi denuncia gli orrori a cui sono sottoposti i palestinesi nella Striscia e che è stato ferito nell’attacco, continua la sua opera di aiuto ai civili, pur avendo dichiarato che la situazione “è grave”.

Il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ieri ha visitato l’edificio colpito e ha deciso di fermarsi a celebrare la Santa Messa, nonostante fossero in corso i bombardamenti israeliani. Ha detto alla comunità dei credenti che non saranno dimenticati. Un gesto di coraggio, per trasmettere fiducia e vicinanza alla popolazione. Quasi un atto di sfida al premier Netanyahu.