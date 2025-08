Palestina La svolta tedesca

di Aldo BaquisTEL AVIVDopo la Francia e la Gran Bretagna, altri Paesi tradizionalmente amici di Israele – Germania, Canada e Portogallo – si orientano adesso a favore del riconoscimento della Palestina, sulla scia dell’orrore suscitato dalle scene di distruzione a Gaza. "Il Portogallo studia la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina a settembre, nella riunione dell’Assemblea generale dell’Onu" ha anticipato il premier Luis Montenegro. Nella stessa occasione, ha affermato il premier canadese Mark Carney, anche il Canada ha l’intenzione di riconoscerlo. "Il livello di sofferenza umana a Gaza è intollerabile e continua ad aggravarsi" ha denunciato. Nelle prime reazioni, Israele ha replicato che iniziative del genere rappresentano "un premio a Hamas". Perfino la Germania – il Paese europeo considerato più vicino a Israele – comincia però ad allinearsi su quelle posizioni. "Il riconoscimento della Palestina – ha osservato il ministro degli Esteri Johann Wadephul, prima di partire per Gerusalemme e Ramallah – deve avvenire alla fine di un processo, il quale deve però iniziare ora. La Germania non si tirerà indietro". Poco diplomatico il commento su X del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir: "Ad 80 anni dalla Shoah, la Germania torna a sostenere il nazismo". E a quanti, anche nella cerchia dei Paesi più amichevoli verso Israele, si pronunciano per la formula dei due Stati, il ministro della Difesa Israel Katz ha ribadito la volontà di estendere la sovranità di Israele nella "Giudea-Samaria", ossia in Cisgiordania.

In questo clima non facile per Netanyahu, a Gerusalemme è giunto ieri l’emissario di Trump, Steve Witkoff. Mentre era in volo è stato preceduto da una esternazione del Presidente: "Il modo migliore per mettere fine alla crisi umanitaria a Gaza – ha spiegato Trump – è che Hamas si arrenda e liberi gli ostaggi". Ma, secondo i Paesi mediatori, il crescente isolamento internazionale di Israele ha molto irrigidito le posizioni di Hamas, che si sente adesso sulla cresta dell’onda. Witkoff è emerso da un lungo incontro con Netanyahu senza rilasciare dichiarazioni, ma lasciando l’impressione che sulle speranze di una tregua a Gaza non ci siano sviluppi imminenti. Sul tavolo potrebbe profilarsi, come via di uscita, un accordo pacchetto che colleghi la fine della guerra a un massiccio impegno internazionale contro la fame a Gaza e alla liberazione degli ostaggi. Oggi Witkoff andrà nella Striscia per vedere da vicino le modalità della distribuzione di aiuti alimentari e per studiarne l’estensione. Anche ieri camion di aiuti sono stati assaltati dalla folla e Hamas ha riferito di numerose vittime. Intanto, a Gaza altre due persone sono morte letteralmente di fame. Il totale è salito a 159 casi, di cui 90 bambini. E il ritmo di quei decessi cresce.

Sul terreno, l’esercito si tiene pronto a ricevere nuovi ordini nell’evenienza che Netanyahu ritenga necessario, per smuovere le trattative, esercitare altre pressioni su Hamas: ad esempio annettendo a Israele porzioni della Striscia. Ieri a Khan Yunis un commando di 12 miliziani ha teso un agguato sofisticato nel tentativo di uccidere il maggior numero possibile di soldati e di catturarne i corpi. Avvistato in extremis da un drone, il commando si è dato alla fuga.