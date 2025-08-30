Il palazzo ‘segreto’ di Putin sul Mar Nero minacciato dalle fiamme innescate da un drone ucraino. Non è la prima volta

Roma, 30 agosto 2025 - In fiamme la boscaglia vicina al lussuoso palazzo che apparterrebbe a Vladimir Putin, secondo quanto aveva denunciato dello scomparso leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny.

Tre giorni fa un drone ucraino si è abbattuto sul bosco sulle rive del Mar Nero, a circa 10 chilometri dalla dacia dello zar e da allora un grande incendio sta minacciando l'abitato della zona.

Le autorità russe hanno dichiarato che più di 400 vigili del fuoco, con il supporto di 102 mezzi, un aereo anfibio e due elicotteri, sono all'opera per cercare di domare l'incendio a Guelendzhik.

Il drone giovedì è caduto vicino alla città di Krinitsa, nel distretto di Guelendzhik, e le fiamme si sono diffuse su oltre 40 ettari di vegetazione, arrivando a minacciare la tenuta da 18.000 metri quadrati su un terreno di 68 ettari che apparterrebbe a Putin, anche se il presidente russo ha sempre negato.

Il presidente ha sempre respinto le accuse di Navalny, e a salvare il nome dello zar si fece avanti Arkadij Rotenberg, amico di Putin, che rivendicò la proprietà del palazzo per mettere a tacere le voci, ma non fu creduto. Infatti è opinione generale, dentro e fuori la Russia, che quel gioiello in stile italianeggiante, dal costo oltre i 100 miliardi di rubli (956 milioni di dollari) ai prezzi del 2022, nello splendido scenario di Capo Idokopas, un promontorio sulla costa russa del Mar Nero vicino al villaggio di Praskoveevka, sia in realtà di proprietà del numero uno del Cremlino.

Ma non è la prima volta che droni ucraini mettono a rischio il famoso palazzo segreto di Vladimir Putin. In passato ci sono stati già due tentativi di Kiev di colpire complesso residenziale realizzato sulla costa. A maggio del 2024 una volta i droni danneggiarono un edificio nel villaggio di Krinitsa, dove si trovano i vigneti e un'azienda vinicola sempre del dittatore russo. Mentre un altro drone ha colpito la fattoria di Dzhankhot, situata molto vicino al palazzo di Putin. E pochi giorni prima altri droni nemici si erano schiantati in zona, forse intercettati.

E non è neanche la prima volta che va a fuoco una 'dacia' di Putin, infatti sempre a maggio del 2024 un incendio, di natura ancora sconosciuta, distrusse uno degli edifici della lussuosa residenza di Putin nel distretto di Ongudai, nella Repubblica dell'Altai. Lì lo zar si sarebbe chiuso durante la pandemia Covid, e lì si trova anche il cosiddetto "bunker Putin", uno dei molti a disposizione del Presidente russo nelle sue molteplici residenze. Nel 2015 Putin vi ospitò il premier italiano Silvio Berlusconi.