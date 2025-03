Pakistan, i separatisti del Bla assaltano un treno di agenti governativi: in ostaggio 182 persone. Rilasciate donne e bambini

Roma, 11 marzo 2025 - I separatisti del Baloch Liberation Army hanno assaltato un treno con 500 passeggeri nella provincia del Balochistan, nel Pakistan sud-occidentale. Gli uomini armati mantengono il controllo del Jaffar Express, in viaggio da Peshawar verso Quetta quando è stato attaccato. I militari pakistani hanno tentato di intervenire con uomini, droni ed elicotteri, ma finora non è servito a nulla. I separatisti hanno rivendicato di avere eliminato 11 soldati e di avere preso in ostaggio 182 persone, che saranno uccise se le forze pakistane non smetteranno di bombardare e si ritireranno. Il portavoce, Jeeyand Baloch: "'Se il bombardamento aereo non si ferma, si procederà con l'uccisione degli ostaggi entro la prossima ora".

L'Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), organizzazione militante nazionalista beluci, non ha assaltato, dopo aver fatto saltare in aria un binario ferroviario, un treno a caso. Infatti tra gli ostaggi ci sarebbero personale dell'esercito pachistano, della polizia, dell'intelligence interservizi (Asi) e della forza antiterrorismo (Atf), tutti in licenza. Donne, bambini ed anziani sono stati rilasciati sani e salvi.

Il treno inoltre non è facilmente attaccabile dalle forze pachistane perché è stato fermato in una galleria, cosa che complica anche i soccorsi. Il governo pakistano non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, a breve si attendono ulteriori dettagli.