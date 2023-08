Pakistan: si rompe cavo della funivia, sei bambini bloccati a 300 metri d’altezza

Islamabad, 22 agosto 2023 – Operazione in corso per salvare otto persone, tra cui sei bambini, intrappolate in queste ore nella cabina di una funivia che attraversa una profonda valle di una remota regione del Pakistan nord-occidentale. Secondo quanto riferisce l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Ndma), i bambini stavano utilizzando la funivia per andare a scuola quando un cavo si è rotto a un'altezza di circa 300 metri. "La cabina è sospesa con una sola fune. All'interno della cabina ci sono almeno otto occupanti, principalmente scolari", ha dichiarato all'Afp un alto funzionario dell'agenzia di soccorso provinciale, Abdul Basit Khan.

La Ndma ha precisato in un comunicato che sei bambini e due adulti si trovano a bordo a un'altezza di almeno 275 metri e che è stato chiesto all'esercito di effettuare una missione di salvataggio in elicottero. Secondo un alto funzionario della provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), Syed Hammad Haider, la cabina funivia è sospesa a circa 305-365 metri dal suolo. "Abbiamo chiesto al governo del Kp di fornire un elicottero perché le attività di soccorso non sono possibili senza l'aiuto di un elicottero", ha dichiarato. A rendere complicata l’operazione di soccorso sono però le forti raffiche di vento nella zona e il fatto che le pale dello stesso elicottero rischiano di destabilizzare la cabina.