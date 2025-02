I Paesi baltici staccano la spina dalla Russia. Estonia, Lettonia e Lituania collegate alla rete elettrica europea

Roma, 9 febbraio 2025 - I Estonia, Lettonia e Lituania si sono collegati oggi alla rete elettrica europea dopo aver reciso i legami con la rete di Mosca, il sistema energetico internazionale Brell.

Von der Leyen: “Un giorno storico”

"Stiamo tagliando gli ultimi legami rimasti con la Russia. Finalmente liberi da minacce e ricatti. Questo è un giorno storico", ha affermato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante la cerimonia a Vilnius. Aggiungendo: "Questa è libertà. Libertà dalle minacce, libertà dai ricatti. E molto prima che i carri armati russi entrassero in Ucraina, gli stati baltici ci avevano avvertito che il gas a buon mercato importato dalla Russia nascondeva un costo, un costo di dipendenza. Ora l'intera Europa sta eliminando gradualmente i combustibili fossili russi. È una nuova era".

🇱🇻🇱🇹🇪🇪Atskats uz vakardienas,8.februāra, vēsturisko notikumu, kas iemūžināts video - pārrauta pēdējā saite ar Krievijas elektroapgādes tīklu. ⏲️Vakar visu Baltijas valstu elektrolīniju atvienošana no Krievijas energotīkla noritējusi veiksmīgi!@ast_lv#sinhronizacija #energotikls pic.twitter.com/EL3xlWQzMf — Kaspars Melnis (@Kaspars_Melnis_) February 9, 2025

Le minacce di Mosca

Infatti Mosca ha minacciato i Paesi Baltici, dopo aver ricevuto la notifica del ritiro dalla rete che li collega con le infrastrutture elettriche di Russia e Bielorussia. Natalia Vysokovskikh, ingegnere capo della società Uralenergotel in un'intervista a Ria Novosti ha affermato: "Il danneggiamento anche di uno solo dei cavi sottomarini tra Lituania, Polonia e Svezia potrebbe causare un'interruzione della fornitura di energia elettrica ai Paesi baltici". Un chiaro avvertimento, dopo il cavo elettrico sottomarino tranciato tra Finlandia ed Estonia da una petroliera ‘fantasma’ russa, e dopo i casi di sabotaggio ai cavi per telecomunicazioni nel Baltico.

Gli esperti del Cremlino

Il Cremlino ha messo in campo esperti sui media per elencare i rischi a cui stavano andando incontro Estonia, Lettonia e Lituania: "Rischiano di ridurre l'affidabilità del loro approvvigionamento energetico", "impiegheranno molto tempo per stabilire il sistema energetico" e andranno incontro a "un aumento significativo dei prezzi dell'elettricità". Un terrorismo psicologico dovuto anche al fatto che con l'uscita degli Stati baltici dall'anello energetico Brell l'infrastruttura della enclave russa di Kaliningrad è dovuta passata a una modalità di funzionamento autonoma.