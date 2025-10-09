Un “terzetto anomalo” nella pace tra Israele e Hamas: l’Egitto dà le carte, Turchia e Qatar nel risiko diplomatico

È un terzetto anomalo quello che ha partecipato ai negoziati per la mediazione fra Hamas e Israele e giocato le sue carte per arrivare a un cessate il fuoco. Ognuno con i suoi interessi specifici. Turchia, Egitto e Qatar hanno poco a che vedere fra di loro. E ognuno ha agito perseguendo la propria agenda.

Il ‘padrone di casa’, ossia l’Egitto, è da sempre il mediatore per eccellenza del Mediterraneo. L’unico Paese, insieme con la Giordania ad aver sempre intrattenuto rapporti diplomatici con Israele e gode della piena fiducia degli americani. Inoltre, controllando il Canale di Suez, è di vitale importanza per i commerci che si svilupperanno nell’area. Inoltre, Il Cairo è direttamente coinvolto nella stabilizzazione della regione, perché proprio qui potrebbero cercare riparo decine di migliaia di palestinesi sfollati dalla Striscia. La ricomposizione dei rapporti è una questione di vero e proprio interesse nazionale.

Il Qatar, la componente politica di Hamas e la strada per smarcarsi dall’Arabia Saudita

Più sfumato in quest’ultima fase, il ruolo del Qatar e della Turchia. Entrambe le nazioni, ricordiamolo, sono legate ai Fratelli Musulmani, organizzazione di cui Hamas è una delle espressioni più violente e pericolose. Come noto il Qatar ospita la componente politica di Hamas (e qui Israele ha colpito il 9 settembre tentando di eliminare i vertici del movimento islamista).

L’imperativo, per entrambi gli Stati, è che il gruppo jihadista continui ad avere un ruolo sulla Striscia e, più in generale, nella Palestina del futuro. L’emirato, in particolare, ha un anche un altro obiettivo: accrescere la sua potenza di fuoco come mediatore, in modo tale da smarcarsi dall’Arabia Saudita, ‘regina’ incontrastata del Golfo e che sta seguendo questi negoziati con prudenza e dall’esterno.

L’Arabia Saudita, il principe Bin Salman e gli accordi di Abramo

Il principe ereditario, Mohammad Bin Salman, prosegue la tradizione familiare di avversione ai Fratelli Musulmani, ma nello stesso tempo non vuole indispettire gli Stati Uniti, pronti a fare affari, una volta che la situazione si sarà stabilizzata, sia con Riad, sia con Doha. Va poi anche ricordato come i sauditi stiano per aderire agli accordi di Abramo, interessati, per puri motivi di affari alla normalizzazione dei rapporti con lo Stato ebraico. Una cosa che non avrebbero potuto fare se i negoziati fossero naufragati.

L’influenza della Turchia nel Medio Oriente

Infine, c’è la Turchia. La più attiva, anche in termini di dichiarazioni, in questa fase, e che con i colloqui di Sharm el-Sheikh rientra con prepotenza nella partita mediorientale. Il presidente Erdogan, sulla Striscia, è venerato come una rockstar per la sua difesa della popolazione palestinese e la sua nota avversione a Israele. La mediazione serve alla Turchia per aumentare la sua influenza nella regione, ma non solo. Il presidente ha subito fatto sapere di essere pronto a contribuire alla ricostruzione di Gaza. Erdogan sta cercando di rientrare nelle grazie della Casa Bianc a, dopo oltre un decennio in cui – nonostante faccia parte della Nato – è stato considerato un alleato ondivago e inaffidabile.

La linea con gli Stati Uniti

La posta in gioco è alta. Sul piatto c’è la possibilità di acquistare F-16 ed F-35, che l’amministrazione americana fino a questo momento ha tenuto in stand-by ma soprattutto la possibilità di poter mantenere le proprie posizioni nel nord della Siria e gli forgiare, insieme con Washington gli assetti futuri del Paese. Un amico ritrovato, ma solo fino a un certo punto. La Turchia, si sa, cambia alleato spesso.