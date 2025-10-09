Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
EsteriUn “terzetto anomalo” nella pace tra Israele e Hamas: l’Egitto dà le carte, Turchia e Qatar nel risiko diplomatico
9 ott 2025
MARTA OTTAVIANI
Esteri
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Un “terzetto anomalo” nella pace tra Israele e Hamas: l’Egitto dà le carte, Turchia e Qatar nel risiko diplomatico

Un “terzetto anomalo” nella pace tra Israele e Hamas: l’Egitto dà le carte, Turchia e Qatar nel risiko diplomatico

Accordo per Gaza, il ruolo dei Paesi arabi nel negoziato. L’Egitto gode della piena fiducia degli americani. Doha vuole smarcarsi dall’Arabia Saudita. Erdogan lavora per aumentare la sua influenza

Un “terzetto anomalo” nella pace tra Israele e Hamas: l’Egitto dà le carte, Turchia e Qatar nel risiko diplomatico
Per approfondire:

È un terzetto anomalo quello che ha partecipato ai negoziati per la mediazione fra Hamas e Israele e giocato le sue carte per arrivare a un cessate il fuoco. Ognuno con i suoi interessi specifici. Turchia, Egitto e Qatar hanno poco a che vedere fra di loro. E ognuno ha agito perseguendo la propria agenda.

La festa dei bambini palestinesi nella Striscia di Gaza
La festa dei bambini palestinesi nella Striscia di Gaza

L’Egitto e le migliaia di palestinesi sfollati dalla Striscia

Il ‘padrone di casa’, ossia l’Egitto, è da sempre il mediatore per eccellenza del Mediterraneo. L’unico Paese, insieme con la Giordania ad aver sempre intrattenuto rapporti diplomatici con Israele e gode della piena fiducia degli americani. Inoltre, controllando il Canale di Suez, è di vitale importanza per i commerci che si svilupperanno nell’area. Inoltre, Il Cairo è direttamente coinvolto nella stabilizzazione della regione, perché proprio qui potrebbero cercare riparo decine di migliaia di palestinesi sfollati dalla Striscia. La ricomposizione dei rapporti è una questione di vero e proprio interesse nazionale.

Approfondisci:

Chi è Marwan Barghuti, il prigioniero palestinese in cima alla lista di Hamas. Le trattative e il veto di Netanyahu

Chi è Marwan Barghuti, il prigioniero palestinese in cima alla lista di Hamas. Le trattative e il veto di Netanyahu

Il Qatar, la componente politica di Hamas e la strada per smarcarsi dall’Arabia Saudita

Più sfumato in quest’ultima fase, il ruolo del Qatar e della Turchia. Entrambe le nazioni, ricordiamolo, sono legate ai Fratelli Musulmani, organizzazione di cui Hamas è una delle espressioni più violente e pericolose. Come noto il Qatar ospita la componente politica di Hamas (e qui Israele ha colpito il 9 settembre tentando di eliminare i vertici del movimento islamista).

Approfondisci:

Festa a Tel Aviv per il ritorno degli ostaggi: “Incubo lungo 733 giorni”. Ma Hamas non trova i corpi delle vittime

Festa a Tel Aviv per il ritorno degli ostaggi: “Incubo lungo 733 giorni”. Ma Hamas non trova i corpi delle vittime

L’imperativo, per entrambi gli Stati, è che il gruppo jihadista continui ad avere un ruolo sulla Striscia e, più in generale, nella Palestina del futuro. L’emirato, in particolare, ha un anche un altro obiettivo: accrescere la sua potenza di fuoco come mediatore, in modo tale da smarcarsi dall’Arabia Saudita, ‘regina’ incontrastata del Golfo e che sta seguendo questi negoziati con prudenza e dall’esterno.

La festa a Tel Aviv
La festa a Tel Aviv

L’Arabia Saudita, il principe Bin Salman e gli accordi di Abramo

Il principe ereditario, Mohammad Bin Salman, prosegue la tradizione familiare di avversione ai Fratelli Musulmani, ma nello stesso tempo non vuole indispettire gli Stati Uniti, pronti a fare affari, una volta che la situazione si sarà stabilizzata, sia con Riad, sia con Doha. Va poi anche ricordato come i sauditi stiano per aderire agli accordi di Abramo, interessati, per puri motivi di affari alla normalizzazione dei rapporti con lo Stato ebraico. Una cosa che non avrebbero potuto fare se i negoziati fossero naufragati.

L’influenza della Turchia nel Medio Oriente

Infine, c’è la Turchia. La più attiva, anche in termini di dichiarazioni, in questa fase, e che con i colloqui di Sharm el-Sheikh rientra con prepotenza nella partita mediorientale. Il presidente Erdogan, sulla Striscia, è venerato come una rockstar per la sua difesa della popolazione palestinese e la sua nota avversione a Israele. La mediazione serve alla Turchia per aumentare la sua influenza nella regione, ma non solo. Il presidente ha subito fatto sapere di essere pronto a contribuire alla ricostruzione di Gaza. Erdogan sta cercando di rientrare nelle grazie della Casa Bianca, dopo oltre un decennio in cui – nonostante faccia parte della Nato – è stato considerato un alleato ondivago e inaffidabile.

La linea con gli Stati Uniti

La posta in gioco è alta. Sul piatto c’è la possibilità di acquistare F-16 ed F-35, che l’amministrazione americana fino a questo momento ha tenuto in stand-by ma soprattutto la possibilità di poter mantenere le proprie posizioni nel nord della Siria e gli forgiare, insieme con Washington gli assetti futuri del Paese. Un amico ritrovato, ma solo fino a un certo punto. La Turchia, si sa, cambia alleato spesso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata