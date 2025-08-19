Il fuggitivo che si nasconde nelle terre selvagge della Nuova Zelanda con i 3 figli. Dopo anni la famiglia rompe il silenzio

Wellington (Nuova Zelanda), 19 agosto 2025 – Svolta improvvisa in uno dei casi che hanno sconvolto maggiormente la Nuova Zelanda negli ultimi anni. La famiglia di Thomas Callam Phillips ha infatti rotto pubblicamente il silenzio a quattro anni trascorsi da quando l’uomo fuggì con i tre figli piccoli Ember, Maverick e Jayda nelle terre selvagge del Paese oceanico. Nonostante diversi avvistamenti, appelli e ricerche effettuate dalle forze dell’ordine la posizione dei tre bambini di 9, 10 e 12 anni è rimasta ancora del tutto sconosciuta.

La vicenda

La storia risale al dicembre 2021, quando Thomas Callam Phillips scappò insieme ai tre figli avuti con la moglie Cat in mezzo alla natura selvaggia. Una vicenda che ha dell’assurdo, visto che ancora dopo un quadriennio non ci sono notizie o aggiornamenti su dove essi si trovino. Nel giugno scorso la Polizia aveva offerto una ricompensa di 80mila dollari neozelandesi (equivalenti a circa 40500 euro) a chiunque avesse fornito informazioni utili al ritrovamento di Thomas e dei tre bambini. Stando alle ultime indagini della polizia, il giovane padre starebbe vivendo isolato nella natura selvaggia e starebbe utilizzando le sue abilità di sopravvivenza per proteggere e nutrire i tre figli. Thomas è ricercato tuttora dalle autorità per molteplici capi d’accusa a suo carico, tra cui una rapina a mano armata in una banca risalente al maggio 2023 e un danneggiamento a una vetrina di un negozio del novembre 2023. Nella rapina l’uomo si sarebbe fatto aiutare da un complice, con il quale era riuscito a scappare in moto insieme al denaro contante appena rubato. “Sappiamo che Tom è stato avvistato in vari punti vendita della regione di Waikato, camuffato con diverse maschere” aveva scritto la Polizia in una nota ufficiale del tempo.

Il messaggio del fratello

Ai media locali ha parlato Rozzi Phillips, fratello dello scomparso Thomas, che ha raccontato al reporter neozelandese Paddy Gower di quanto l’intera famiglia senta la sua mancanza e di quanto essa desideri il suo ritorno a casa. “Mi manchi e mi manca far parte della tua vita – ha dichiarato con voce commossa –. Sei molto speciale per me... Voglio davvero rivederti”. Rozzi ha anche avuto modo di leggere a gran voce pubblicamente una lettera che la loro madre ha rivolto a Thomas: “Mi fa male ogni volta che vedo le foto tue e dei bambini le cose di tua proprietà che sono ancora qui, pensando a cosa sarebbe potuto succedere se non te ne fossi andato” si legge nel commovente messaggio scritto. Rozzi ha poi voluto dedicare un appello ai nipotini: “Jayda, Maverick, Ember, vi voglio tanto bene e mi manca davvero far parte delle vostre vite ogni giorno che mi sveglio… Spero sempre che ogni giorno sia quello in cui arriverete”. Alla domanda sul perché avesse parlato dopo così tanto tempo, Rozzi ha risposto in questo modo: “Abbiamo rotto il silenzio nella speranza che forse lui capisca tutto questo e che può tornare a casa quando vuole. Noi siamo sempre qui per lui”. Il fratello ha infine rivelato al giornalista locale che non ha avuto alcun minimo contatto con il fuggitivo dal momento della sua scomparsa.

L’appello della madre

Già lo scorso anno Cat, la madre dei tre bambini, aveva scritto sui social un lungo appello rivolto ai propri figli invitandoli a tornare a casa: “Sono qui davanti a voi oggi, implorandovi di aiutarmi a riportare a casa i miei figli. Sono solo bambini innocenti – si leggeva nel post –. Jaida è ormai una giovane donna e ha bisogno di me, Ember è asmatica e ha bisogno di cure che non si trovano direttamente in natura e posso solo immaginare come Maverick stia affrontando la situazione”. Il toccante messaggio terminava in questo modo: “Quello che sta facendo Thomas non va bene. Niente di tutto questo va bene. I miei bambini meritano di meglio”.