Padre Georg riappare a Friburgo: “Sono qui in cerca di lavoro”

Friburgo, 13 agosto 2023 - "Adesso sono qui, in cerca di lavoro", ha affermato padre Georg Gaenswein dal suo "esilio" tedesco, impostogli da papa Francesco a metà giugno. Tra l'ex segretario privato del defunto papa emerito Benedetto XVI e Bergoglio non c'è mai stata una gran simpatia, non è un segreto, e dopo 28 anni in Vaticano si è ritrovato in Germania nella sua diocesi natale, un po’ spaesato. Ieri ha tenuto il suo primo evento pubblico a Friburgo, dove è tornato su indicazione del Pontefice. L'occasione è stata la presentazione del suo libro "Nient'altro che la verità" a Kirchzarten , località vicino a dove ora risiede.

Come sottolinea il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung per il momento Georg non ha nessun incarico ufficiale, così, presentandosi al pubblico, l'arcivescovo cattolico tedesco 67enne si è lasciato andare a una battuta: "Adesso sono qui, sto cercando un lavoro, per così dire", riferiscono i media tedeschi.

Padre Georg ha incontrato l'arcivescovo di Friburgo, mons. Stephan Burger, ma anche da questo faccia a faccia non è emersa nessuna indicazione su quale ruolo potrebbe avere nella sua diocesi. Inoltre la sua presenza scuote anche gli ambienti del movimento cristiano "Maria 2.0", che sostiene i diritti delle donne all'interno della Chiesa.

Il movimento teme che la sua presenza possa influenzare la posizione del vescovo Burger, che finora non si è espresso sul Cammino sinodale tedesco che spinge per l'ordinazione sacerdotale delle donne. Un "mastino" di Roma, credono nel movimento, che potrebbe far passare con più forza la dottrina voluta dal Vaticano. "Gaenswein è un uomo in carriera, un uomo di potere. Non credo che sia ancora pronto per la pensione. Di certo ha ancora dei piani che vuole realizzare. Dal momento che non siamo d'accordo con le sue opinioni religiose fondamentali, vediamo la sua presenza con preoccupazione. Continueremo a portare avanti la nostra linea", hanno affermano le esponenti del movimento in una dichiarazione al portale Swr.