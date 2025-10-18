"Pace senza super missili"

di Marta Ottaviani

ROMA

Il presidente americano Donald Trump sceglie di temporeggiare, e ci sono tutti gli estremi perché l’incontro di ieri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si risolva in un temporaneo nulla di fatto. L’unico segnale positivo è un tono più cordiale nei rapporti fra i due e, come hanno notato i giornalisti in sala, un look più elegante del leader di Kiev rispetto alla volta precedente.

BUONE MANIERE

Almeno dal punto di vista formale, i rapporti fra Trump e Zelensky sono migliorati. " È un onore averlo qui" ha esordito il tycoon, accogliendo Zelensky nella Cabinet Room e non nello Studio Ovale, per non riaprire ferite del passato. Poco prima, Trump aveva ricevuto Andrea Bocelli, ascoltando a tutto volume Con te partirò: un dettaglio che ha reso l’atmosfera più distesa. Rispetto a quando lo aveva praticamente sbattuto fuori dalla Casa Bianca con la sua delegazione, il progresso è evidente. Il presidente americano ha mantenuto una postura molto più aperta e conciliatoria. "Zelensky ha passato momenti duri — ha detto — ma resta un leader forte". Nella sua ottica è arrivato il momento di portare tutti, se non allo stesso tavolo, almeno sulla stessa lunghezza d’onda.

TEMPO DI TRATTARE

Trump continua a non fare distinzione tra Paese invasore e Paese invaso: punta a un pareggio che possa far sembrare entrambe le parti vincitrici. "È stato versato abbastanza sangue – ha scritto in serata sul suo social Truth –, i confini territoriali sono stati definiti dalla guerra e dal coraggio. Dovrebbero fermarsi dove sono. Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere!"

Putin, dopo il vertice burrascoso di Anchorage, non può tornare a casa a mani vuote: ha bisogno di poter rivendicare almeno un piccolo successo territoriale. Zelensky, invece, non ha intenzione di cedere e prova ad ammaliare Washington con la carta della cooperazione militare. Sul tavolo ci sono i missili da crociera Tomahawk, che Kiev chiede da mesi. Trump ora tentenna, consapevole che una fornitura massiccia potrebbe costituire un’escalation. "I Tomahawk fanno paura, sono terribili — ha ammesso —. Forse è questo che ha spinto Putin a negoziare". Due giorni fa aveva persino raccontato di aver detto allo zar: "Cosa dici se ne mando duemila a Kiev?". Ma ora preferisce frenare: "Anche noi ne abbiamo bisogno per la nostra difesa".

Il punto, come per i Patriot, è quanti missili gli Stati Uniti possano fornire senza rimanere sguarniti. Nell’incertezza, Trump preferisce lasciare entrambe le parti “a rosolare”. Kiev, da parte sua, offre tecnologia sui droni in cambio del sostegno Usa.

DIPLOMAZIA E SCENARI

Zelensky si è detto convinto: "Con Trump iniziamo a capirci", ribadendo però che "serve un cessate il fuoco". L’inquilino della Casa Bianca, come sempre, è ondivago: da un lato pensa a incontri separati e non a un trilaterale, dall’altro punta a una convergenza prima di due settimane, quando vedrà Xi Jinping. Trump ha spiegato che l’incontro con Putin si terrà a Budapest "perché mi piace Orban", una scelta che suona come una beffa per Kiev: proprio nella capitale ungherese fu firmato nel 1994 il Memorandum di Budapest, con cui Ucraina, Stati Uniti, Regno Unito e Russia garantirono la sicurezza di Kiev in cambio della rinuncia all’arsenale nucleare. Secondo il Financial Times, al vertice di Anchorage i toni fra Trump e Putin furono tutt’altro che amichevoli: il russo avrebbe tenuto una lezione di storia sulla “nazione unica russo-ucraina”, mentre Trump, irritato, avrebbe alzato la voce e annullato il pranzo, imboccando una linea più vicina a Kiev.

Ora però, ha detto, "ci sono ottime chance che la guerra finisca rapidamente, anche senza che l’Ucraina abbia bisogno dei Tomahawk". Putin, secondo lui, "vuole che la guerra finisca", ma per Zelensky non è ancora pronto alla pace. Il leader ucraino ha dichiarato: "Abbiamo fiducia che, con il tuo aiuto, possiamo mettere fine alla guerra. Prima dobbiamo sederci e parlare, poi ottenere un cessate il fuoco".