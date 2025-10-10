Perché Ben-Gvir e l’ultradestra di Israele sono contrarie alla pace di Trump a Gaza

Roma, 10 ottobre 2025 – Il piano di pace avanzato da Donald Trump è stato approvato (o meglio è stato dato l’ok alla parte relativa al cessate il fuoco propedeutico allo scambio di prigionieri/ostaggi fa Israele e Hamas) dal governo israeliano. Un ok non condiviso da tutto il governo. Il ministro della sicurezza interna Itaman Ben Gvir e quello alle Finanze Finanze Bezalel Smotrich, esponenti dell’ultradestra israeliana, hanno votato contro all’accordo. Ma perché Ben-Gvir e l’ultradestra sono contrari all’accordo di pace con Hamas?

Il ministro Ben-Gvir controlla gli armamenti

Chi sono Ben-Gvir e Smotrich?

Itaman Ben-Gvir e Bezalel Smotrich sono i due esponenti del governo Netanyahu appartenenti a partiti dell’ultradestra. Smotrich è il leader del Partito Sionista Religioso, Ben-Gvir di quello di estrema destra Potere Ebraico. Tanto per dare un’idea a quello che è l’approccio di Ben-Gvir nei confronti della Palestina basti pensare ai video, diventati virali, nei quali sbeffeggiava i componenti della Flotilla arrestati, ammanettati e seduti a terra, nelle carceri israeliane additandoli come “terroristi”.

Il programma politico

Basta dare uno sguardo al programma politico di Potere Ebraico per capire le posizioni sulla Palestina: Il programma del partito prevede infatti l'annessione della Cisgiordania e il pieno controllo israeliano del territorio compreso tra il mar Mediterraneo e il fiume Giordano. Il partito rifiuta l'idea di uno Stato Palestinese e chiede la cancellazione degli Accordi di Oslo e l'imposizione della sovranità ebraica sul Monte del Tempio. Il partito si oppone inoltre "al congelamento della costruzione degli insediamenti israeliani, al rilascio dei terroristi e alle negoziazioni con l'Autorità Nazionale Palestinese" e chiede la deportazione degli "estremisti arabi" e di "chiunque agisca contro lo Stato di Israele".

Il peso politico

Il Partito Sionista Religioso e Potere Ebraico: hanno “appena” 14 seggi sui 120 della Knesset, il parlamento ebraico. Sono sempre stati decisivi per avere la maggioranza e da qualche mese lo sono ancora di più perché a luglio gli alleati ultraortodossi di Netanyahu (i partiti Shas ed Ebraismo della Torah Unito) sono usciti dal governo (per questioni non legate a Gaza) Netanyahu guida quindi un governo di minoranza, anche se Shas ed Ebraismo della Torah Unito continuano a sostenerlo su questioni specifiche. I voti dei partiti di Smotrich e Ben-Gvir diventano dunque fondamentali per il governo Netanyau.

Il voto sul piano

Cominciamo con il dire che quello sottoposto al voto del governo non è stato il piano di pace proposto da Trump bensì sul punto relativo allo scambio di prigionieri e ostaggi (modificato da Netanyahu togliendo i nomi di alcuni ergastolani, come Barghouti, dalla lista) e il cessate il fuoco. Punti che, nonostante la contrarietà, Smotrich e Ben-Gvir sono disposti a tollerare senza far cadere il governo. Il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir ha infatti già ampiamente annunciato la contrarietà all’accordo di pace promosso dal presidente Trump. "Se il governo di Hamas non verrà smantellato, o se ci diranno solo che è stato smantellato, mentre in realtà continua a esistere sotto una forma diversa, il Potere Ebraico smantellerà il governo”.

Rischio crisi di governo?

Per il primo ministro Benjamin Netanyhau è fondamentale restare al governo per consentigli di schivare i guai giudiziari (accuse di corruzione e un processo già in corso). E’ quindi improbabile tiri la corda a tal punto da far uscire Potere Ebraico e il Partito Sionista Religioso senza saper di contare dei voti necessari, che potrebbe ottenere con piano di pace, per restare in piedi. I partiti di Ben-Gvir e Smotrich nei 2 anni di guerra successivi al 7 ottobre 2023 si sono opposti a ogni ipotesi di pace, sono usciti dal governo dopo il primo cessate il fuoco a gennaio e tornati a marzo, quando sono ripresi i bombardamenti sulla Striscia di Gaza.