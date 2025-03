Oxford, condannata giudice Onu: ha ridotto in schiavitù la sua collaboratrice domestica

Roma, 14 marzo 2025 – Una giudice ugandese delle Nazione Unite è stata condannata per aver ridotto in schiavitù una ragazza che avrebbe dovuto “aiutarla con le faccende domestiche”. L’episodio risale al febbraio 2023, quando Lydia Mugambe, 49 anni, stava conseguendo il dottorato di giurisprudenza presso all’Università di Oxford, nel Regno Unito. Qui aveva fatto arrivare una giovane che avrebbe dovuto lavorare come collaboratrice domestica, ma alla quale non era poi stato corrisposto nessun salario. Anzi le erano stati pure sottratti i documenti.

Il video dell’arresto

All’epoca dell’arresto, Mugambe aveva invocato l’immunità diplomatica in quanto magistrato. “Sono un giudice nel mio paese, ho persino l’immunità. Non sono una criminale”, aveva protestato quando un ufficiale la polizia di Thames Valley l’ha informata che la stava arrestando ai sensi del Modern Slavery Act. Poi ha aggiunto: “Sono venuta qui come studentessa. Non ho bisogno di nessuno che lavori per me. Non l'ho portata io con me, è stata lei a chiedermelo, perché aveva già lavorato a casa mia”. Mugambe si è difesa sostenendo di aver sempre trattato con amore, cura e pazienza la giovane donna al suo servizio, la cui identità non può essere rivelata per motivi legali.

Lydia Mugambe, a UN & Ugandan judge, has today been convicted of bringing a woman into the country illegally & then forcing her to work as a slave. Mugambe tried to evade justice by claiming she had diplomatic immunity, which has now been removed 🚫 👉 https://t.co/g0nVYCPBl7 pic.twitter.com/duzVQET6Jk — Thames Valley Police (@ThamesVP) March 13, 2025

Il processo e la condanna di Mugambe

Ma il processo, che si è tenuto presso la Corte di Oxford, non si è concluso bene per Mugumbe, nonostante la donna abbia insistito a lungo sulla sua innocenza. A suo dire, non avrebbe fatto altro che “ospitare qualcuno che le rendesse la vita più facile e con il minor costo possibile.” Ma l’avvocatessa che ha rappresentato la parte civile, Caroline Haughuey Kc, non è stata dello stesso avviso e si è scagliata duramente contro la giudice ugandese. “Lydia Mugambe ha sfruttato e abusato della vittima, approfittando della sua scarsa conoscenza dei propri diritti a un lavoro equamente retribuito e ingannandola sulle reali motivazioni del suo trasferimento nel Regno Unito”. Risulta infatti che alla giovane donna sia stata privata della possibilità di scegliere il proprio lavoro e di avere il controllo sui suoi documenti d’identità. Una situazione che l’ha fatta sentire “in trappola” e “terribilmente sola”, come ha raccontato nelle aule del tribunale.

Dopo aver ascoltato entrambe le parti, la Corte si è espressa a favore della vittima. La sentenza sarà pronunciata il 2 maggio. Mugambe è stata ritenuta colpevole anche di aver tentato di intimidire la donna per far sì che ritirasse le accuse.