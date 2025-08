Ostaggio israeliano ridotto a uno scheletro si scava la fossa in un video. Netanyahu: “Profondo choc”

Roma, 3 agosto 2025 – Tra le macerie di Gaza si continua a morire per le bombe e per la fame. La popolazione civile è sempre più stremata, e soffrono anche gli ostaggi, una ventina quelli ritenuti ancora vivi.

Un video choc diffuso da Hamas mostra il giovane Evyatar David ridotto a uno scheletro, mentre si scava la fossa dentro un tunnel dove è tenuto prigioniero da 667 giorni.

Il fratello dell'ostaggio israeliano ha avvertito del "pericolo immediato" per la vita di Evyatar se non riceverà cibo e medicine al più presto. In un'intervista alla radio pubblica Kan, ripresa da Haaretz, Eli David ha affermato che sua madre non aveva voluto guardare i video del figlio, in cui appare molto debole ed emaciato. Parlando alla Radio dell'Esercito, ha anche affermato di essere certo che, oltre al fratello, tutti i restanti ostaggi di Hamas siano in pericolo di vita. "Dobbiamo porre fine a questa follia", ha continuato, aggiungendo che il rilascio del fratello rappresenta "una guerra necessaria". "Darei la mia vita un milione di volte per salvare mio fratello", ha concluso.

La pubblicazione, da giovedì, da parte di Hamas e del suo alleato Jihad Islamica di tre video che mostrano due ostaggi, apparentemente emaciati, ha riacceso il dibattito in Israele sulla necessità di raggiungere un accordo il prima possibile per liberarli. Decine di migliaia di persone si sono radunate a Tel Aviv sabato sera per sostenere le loro famiglie e chiederne il rilascio.

Netanyahu ha espresso il suo "profondo sgomento" per le condizioni dell’ostaggio –purtroppo le stesse in cui versano milioni di bambini innocenti a Gaza, allo stremo per la mancanza di cibo - e ha parlato con le famiglie degli ostaggi, assicurando loro che "gli sforzi per riportare indietro tutti gli ostaggi continuano e continueranno senza sosta", ha aggiunto il suo ufficio.

"Affamato. Spezzato. Costretto a scavarsi la fossa. Questa è la vera carestia a Gaza: Hamas sta facendo morire di fame gli ostaggi", ha rincarato la dose il ministero degli Esteri israeliano sul suo account X postando il video diffuso dal gruppo terroristico dell'ostaggio Eyatar David, scheletrico e senza forze, mentre viene costretto a scavarsi la fossa.

“Arrendersi? Sono disposta ad arrendermi, per gli ostaggi. Per l'ultimo briciolo di dignità che rimane alle famiglie come la mia, che hanno ancora speranza", sono le parole di Iris Haim, la madre di Yotam Haim, un altro ostaggio ucciso per errore dall’Idf a Gaza, che ha sottolineato in un post su Instagram, che secondo lei Israele dovrebbe arrendersi ad Hamas per garantire la liberazione degli ostaggi rimasti. "Ci siamo arresi ad Hamas per 20 anni: abbiamo dato, dato e ancora dato. Ora dobbiamo liberare coloro che possono ancora essere salvati", ha sottolineato la donna - secondo quanto riporta il Jerusalem Post - ricordando che "per me e la mia famiglia è troppo tardi: Yotam non tornerà".

Look at the arms of Evyatar David — an Israeli hostage, starved to the edge of collapse. Now look at the arm of his Palestinian Hamas captor — strong, well-fed, offering a can for show. So who’s really being starved in Gaza?@nytimes @BBC @CNN @Daily_Express pic.twitter.com/k3ppC7jjMq — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 2, 2025

Ben Gvir prega alla Spianata delle moschee di Geruasalemme, ira dei Paesi arabi

Ha provocato un'ondata di sdegno, e di preoccupazione, anche la visita del ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Il falco ultranazionalista ha pregato davanti alla moschea di al Aqsa e ha diffuso un video in cui sembra rivendicare la sovranità di quello che per gli ebrei è 'il Monte del Tempio', oltre che chiamare all'occupazione di Gaza. "Lo dico proprio da qui, dal Monte del Tempio, dove abbiamo dimostrato che sovranità e governo sono possibili, è proprio da qui che deve essere trasmesso un messaggio", ha detto nel filmato postato sul suo account X, all'indomani delle terribili immagini dei due israeliani ancora in ostaggio a Gaza in condizioni fisiche terribili. "Bisogna conquistare tutta Gaza, dichiarare sovranità su tutta la Striscia, eliminare ogni membro di Hamas e incoraggiare l'emigrazione volontaria", ha esortato.